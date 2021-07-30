莫德納疫苗還有剩　新北：保留給預約第二劑民眾接種

我是廣告 請繼續往下閱讀
新北市副市長劉和然表示，目前新北市約剩下1000劑的莫德納疫苗，將留給預約接種第二劑的民眾施打；此外，8月1日至8月4日暫停民眾預約施打第一劑的疫苗，僅開放已經符合施打第二劑的民眾，到各醫療院所來接種疫苗。
新泰醫院回應，65歲長者的莫德納施打，原本就是雙軌，一是使用醫院的預約系統，但許多長輩不太會上網，或家裡無設備也無親人協助；因此提供第二管道，到區公所或衛生所報名後列冊給醫院，由醫院進行身份的核對及施打。
其次，因醫院的預約系統，部份民眾會多處重覆預約，例如今日的上午預約280人，但實際施打恐為6成；所以院方會請公所里長告知，符合身份別的民眾，可攜帶相關證件，直接到現場查驗，符合資格者施打。
此外，醫院為配合符合資格而無法或不會預約的民眾，能更快速打到疫苗，投入大量的人力，協助所有前端作業；此部份為疫苗施打奉獻服務，而非上述所云，所有人都可以來打。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。