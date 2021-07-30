這也是小林同學！他誤倒「17倍辣椒」 出包烤肉醬反大賣
此小林非彼小林！台灣桌球國手「小林同學」林昀儒爆紅，在奧運桌球男單四強戰中與世界球王樊振東力戰7局才以3：4惜敗。而日本也有一位「小林」在推特爆紅，他是醬油工廠的員工，製作烤肉醬的過程中不慎出包，誤加入超量17倍的辣椒。結果公司將錯就錯，把這批烤肉醬命名為「小林調錯比例的17倍辣烤肉醬」，結果意外爆紅，出包的小林一夕變成業績王。
編輯中心/綜合報導
2021-07-30 17:36:48
日本一位網友日前在推特發文，分享自已在宮田醬油的工廠直營店看到的奇妙產品，名叫「小林調錯比例的17倍辣烤肉醬」，且烤肉醬旁還附上了員工小林的照片，而說明文字中介紹表示，小林在製造烤肉醬時不小心搞錯辣椒份量，因此產生了這批超辣烤肉醬。原本應該要銷毀，但內部試吃覺得還不錯，乾脆上架來試賣看看。
另類的產品故事立即引發關注，宮田醬油「將錯就錯」的宣傳手法也可以說是非常厲害了，只是不知道員工小林看到這款以自己名字命名的產品感想如何？雖然一開始是出包，但在網路爆紅後，「小林調錯比例的17倍辣烤肉醬」銷售一空，成為銷售王的小林應該能夠揚眉吐氣了。
笑翻的網友紛紛在底下留言回覆說，「我喜歡這種販賣意外作品的精神」、「可以請小林再手滑一次嗎」、「我不認識小林，但我覺得好親切，突然就很想要支持他，小林加油」、「我吃過了，提醒大家是真的很辣喔」、「真佩服工廠的銷售技巧」。（編輯：倪浩軒）