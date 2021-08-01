房市／新竹媽媽創Line群組　媒合竹科與小農

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徐陶真說，自己曾在竹科工作，後來搬至芎林從事社區工作，對竹科人及鄉村社區都有認識。疫情期間，眼見許多返鄉創業的朋友及小農生計頓失支柱，而竹科爸媽們則是工作、育兒兩頭燒，煩惱工作之餘還要照顧孩子三餐。
這時，徐陶真靈機一動，想起自己既然在雙邊都有朋友圈，剛好又逢端午節，乾脆詢問一位小農友人「願不願意將自己包的粽子透過Line群組銷售？」本是抱著嘗試的心情，沒想到引發好評，粽子全部完銷；她接著提議，反正疫情還未趨緩，乾脆在Line群組銷售便當，只要有人「+1」，就由社區親自烹調、親自送到市區。有趣的是，便當銷售狀況不但很好，許多竹科爸媽吃到便當內的菜色，例如高麗菜、雞蛋、秋葵、茄子等，還會額外詢問「食材也可以訂嗎？」漸漸造就出一條產地直送的銷售供應鏈。
就這樣，徐陶真及社區友人，透過Line群組，開始將社區自產的蔬菜、客家酥餅等產品銷售至竹科周邊社區，徐陶真笑說，目前主要有3、4個社區固定訂購，由於每個社區都有上百戶，預估Line觸及的人數應該逾千人。
徐陶真也有感而發地說，過去新竹人對在地的認識甚至於認同感都不高，每當休假都是往鄰近大都市跑，近日疫情影響，不適合跨縣市旅遊，又經常訂購社區小農的便當，反而讓很多人對於在地的認識及認同度都提高了，算是意料之外的收穫。因此，她與社區也規劃，即使目前疫情已漸趨穩定，但這樣的互助模式不會停止，不排除未來會將Line群組轉型為小農商店，甚至提供小旅行的服務，希望更刺激後疫情時代的經濟，並提供竹科家庭更認識居住的地方。