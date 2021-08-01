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房市／新竹媽媽創Line群組　媒合竹科與小農

▲新竹橫山、尖石鄉的小農，疫情期間透過Line群組，將食材與便當銷售往市區。（圖／徐陶真提供）
▲新竹橫山、尖石鄉的小農，疫情期間透過Line群組，將食材與便當銷售往市區。（圖／徐陶真提供）

財經中心/綜合報導

2021-08-01 08:00:00

疫情期間，嚴謹的防疫措施改變了許多人的生活步調。新竹在地民眾徐陶真曾有竹科工作經驗，現又搬至市郊從事社區營造工作，有感於竹科爸媽們工作忙碌，但又必須兼顧育兒、家務，而鄉村社區及山區部落的小農、青創業者，卻是為生計所苦，因此她靈機一動創設Line群組，媒合竹科爸媽透過網路訂購鄉村社區便當、食材，讓市區的竹科家庭可以在家取得安全的食材，也解決偏鄉小農在疫情期間農產品滯銷等問題，近2個月已觸及超過千人。

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有感於5月中旬台灣爆發本土疫情，信義房屋推出「全台一家–100個疫情下互助共生做法」，廣邀民眾發想疫情期間，社區間能夠互助或學習的方法，盼能串聯資源，作為各社區緊急應變的參考，並照顧需要的族群，發揮穩定人心力量。其中，徐陶真提出「新竹『城』與『鄉』的團結經濟」，主要是透過Line群組媒合橫山、尖石鄉等地的小農與青創業者，及竹科園區附近社區大樓，當竹科爸媽有訂購便當或食材需求時，可以直接透過該群組訂購，且是「產地直接送達餐桌」。

徐陶真說，自己曾在竹科工作，後來搬至芎林從事社區工作，對竹科人及鄉村社區都有認識。疫情期間，眼見許多返鄉創業的朋友及小農生計頓失支柱，而竹科爸媽們則是工作、育兒兩頭燒，煩惱工作之餘還要照顧孩子三餐。

這時，徐陶真靈機一動，想起自己既然在雙邊都有朋友圈，剛好又逢端午節，乾脆詢問一位小農友人「願不願意將自己包的粽子透過Line群組銷售？」本是抱著嘗試的心情，沒想到引發好評，粽子全部完銷；她接著提議，反正疫情還未趨緩，乾脆在Line群組銷售便當，只要有人「+1」，就由社區親自烹調、親自送到市區。有趣的是，便當銷售狀況不但很好，許多竹科爸媽吃到便當內的菜色，例如高麗菜、雞蛋、秋葵、茄子等，還會額外詢問「食材也可以訂嗎？」漸漸造就出一條產地直送的銷售供應鏈。

就這樣，徐陶真及社區友人，透過Line群組，開始將社區自產的蔬菜、客家酥餅等產品銷售至竹科周邊社區，徐陶真笑說，目前主要有3、4個社區固定訂購，由於每個社區都有上百戶，預估Line觸及的人數應該逾千人。

徐陶真也有感而發地說，過去新竹人對在地的認識甚至於認同感都不高，每當休假都是往鄰近大都市跑，近日疫情影響，不適合跨縣市旅遊，又經常訂購社區小農的便當，反而讓很多人對於在地的認識及認同度都提高了，算是意料之外的收穫。因此，她與社區也規劃，即使目前疫情已漸趨穩定，但這樣的互助模式不會停止，不排除未來會將Line群組轉型為小農商店，甚至提供小旅行的服務，希望更刺激後疫情時代的經濟，並提供竹科家庭更認識居住的地方。

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