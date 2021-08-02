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房市／建案銷售1-2年未完銷　購屋前請注意

▲許多建商採成屋銷售，銷售期間難免拉長。（圖／示意照）
▲許多建商採成屋銷售，銷售期間難免拉長。（圖／示意照）

財經中心/綜合報導

2021-08-02 18:30:00

PTT網友提問，已經銷售1、2年卻還未完銷的建案有什麼優缺點？專家指出，若購屋住戶較少，管委會可能未成立，導致公設點交無法進行，不過，多會由建商先代管；除非社區真的銷售已久但售出戶數仍不多，就可能是地點或周邊機能等先天條件較差，買方出手前要多留意。

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網友討論1、2年還沒賣完的建案有什麼優缺點，會不會導致未來想換屋時，同樣也比較難找到願意承接的買方？對此，有網友分析，若管委會還無法成立，公設就沒辦法點交及使用，若遇到設備損壞或需要維修，也要等建商修繕，假設遇到品質比較差的建商，可能撒手不管；但優點則是入住戶數少，相對公用電、管理費等支出比較少，至於價格是否會因還未完銷而便宜賣，通常則是比較難。

信義房屋南屯店店長杜得琳觀察，若是房地產景氣不好時，較需要擔心未來不好轉手的問題，但這幾年景氣不錯，土地取得成本、建材及人工成本又持續攀高，許多建商反而先建後售，也就是等到成屋階段才開始銷售，藉此反映當下真實成本，甚至像疫情期間，許多建商先縮手不賣，等到疫情趨緩後再開賣，因此，對買方而言，較沒有因為銷售期拉長至1、2年，而使價格有走跌的機會。

但杜得琳也表示，若是已購戶還不足以成立管委會，公設點交就得延後進行，另包括聘請物業、清潔人員，乃至於公設的維護管理，都先由建商負責。另外，成立管委會後，依法地方政府會撥一筆社區基金予管委會，未成立管委會的社區就還無法領到這筆款項。

大家房屋企劃研究室專案副理郎美囡也進一步說明，建商若採成屋銷售，賣的時間拉長至1年甚至2年都算正常，尤其是戶數超過300戶的大型社區，且一般來說，即使因住戶尚不多還無法成立管委會，建商也會協助代管，對已購戶而言，較大的影響只在於不能使用公設，甚至可能反有「不用負擔管理費」的優點。

但郎美囡也說，假設一處社區真的銷售很久，且銷售戶數不多，有可能是先天條件例如地理位置較偏、周邊生活機能比較差，此時買方就要多加考慮自己能否接受？也可以透過步行方式，檢視社區周邊3分鐘範圍內有沒有便利商店，若有，則代表周邊還是有一定的居住人口，較不用擔心機能不足、人煙少等問題。

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