房市／建案銷售1-2年未完銷　購屋前請注意

我是廣告 請繼續往下閱讀
信義房屋南屯店店長杜得琳觀察，若是房地產景氣不好時，較需要擔心未來不好轉手的問題，但這幾年景氣不錯，土地取得成本、建材及人工成本又持續攀高，許多建商反而先建後售，也就是等到成屋階段才開始銷售，藉此反映當下真實成本，甚至像疫情期間，許多建商先縮手不賣，等到疫情趨緩後再開賣，因此，對買方而言，較沒有因為銷售期拉長至1、2年，而使價格有走跌的機會。
但杜得琳也表示，若是已購戶還不足以成立管委會，公設點交就得延後進行，另包括聘請物業、清潔人員，乃至於公設的維護管理，都先由建商負責。另外，成立管委會後，依法地方政府會撥一筆社區基金予管委會，未成立管委會的社區就還無法領到這筆款項。
大家房屋企劃研究室專案副理郎美囡也進一步說明，建商若採成屋銷售，賣的時間拉長至1年甚至2年都算正常，尤其是戶數超過300戶的大型社區，且一般來說，即使因住戶尚不多還無法成立管委會，建商也會協助代管，對已購戶而言，較大的影響只在於不能使用公設，甚至可能反有「不用負擔管理費」的優點。
但郎美囡也說，假設一處社區真的銷售很久，且銷售戶數不多，有可能是先天條件例如地理位置較偏、周邊生活機能比較差，此時買方就要多加考慮自己能否接受？也可以透過步行方式，檢視社區周邊3分鐘範圍內有沒有便利商店，若有，則代表周邊還是有一定的居住人口，較不用擔心機能不足、人煙少等問題。