衛報列最讚留學城市　台灣這區成功擠進排名前端

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自2004年起，QS每年公布「世界大學排名」，往後也增設各學門、各地區、就業能力等更詳細的榜單，近年則是開始發佈「最佳留學城市排名」。
2022年最佳留學城市排名前10的城市分別為倫敦、慕尼黑、首爾、東京、柏林、墨爾本、蘇黎世、雪梨、波士頓以及蒙特婁。其中首爾與東京並列第三名、而波士頓與蒙特婁並列第九名。
前10大最佳留學城市名單中可見其分布位置尚屬平均，其中四座城市位於歐洲、兩座位於北美洲、兩座位於亞洲、兩座位於大洋洲。
聚焦亞洲部分，除了首爾與東京之外，香港位列第15名，新加坡第17名，京阪神都會區第19名，北京第25名，而這些城市排名皆超越台灣的台北和新竹。
根據QS官方網站指出，此排名納入了多元的評測指標，各城市上榜前提有二項：人口大於250,000人和擁有兩所大學名列最新一期的世界大學排名中，其中全球共有164座城市符合上述標準。
排名的評測指標共分為六大類：大學排名、學生組成、嚮往程度、雇主活躍程度、學生觀感以及支出負擔，六項指標下之各詳細指標經加權過後計算，給予每座城市一個分數，滿分為100分，並以此往後排名。
根據該排名中台北地區的詳細介紹，北市的三大優點在於高品質生活、市景別緻、世界級教育水準，並且相比其他城市，台北的生活開支屬「極度」平易近人，也提到IT、科技、金融、新聞、國貿等各產業提供畢業生豐富的就業機會。
排名也提到若是偏好相對悠閒的城市生活，新竹市是個絕佳選擇，畢業生在新竹科學園區也能收穫許多工作機會。
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