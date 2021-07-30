小戴逆轉「整條街歡呼」！網憶1熱血賽局：當年宿舍暴動

世界球后戴資穎今（30）日在東京奧運出戰女單羽球8強賽事，面對好友兼宿敵的泰國一姊依瑟儂（Ratchanok Intanon），小戴在關鍵第三局打出球后氣勢贏下比賽，成為台灣首位勇闖奧運4強的女單選手。不少國人也相當關注小戴這場表現，甚至有網友發現在回家路上幾乎挨家挨戶都在觀賞轉播「小戴每得一分都能聽到很多家鄰居大喊」，這也讓他不禁感嘆「不知道多久沒有這麼感動過了」，話題曝光後更釣出大批網友回憶起經典賽事。

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台灣世界球后戴資穎首局先是以14:21落後，直至第二局後半連拿六分逆轉漸入佳境，而最精采的第三局戴資穎跟依瑟儂場下私交完全不影響實力發揮，年紀相仿、打法相似的兩人在場上的奮戰觀眾有目共睹，小戴最終以21:18的些微差距勝出，賽後依瑟儂更是流下不甘心的淚水。

▲2020東京奧運，我國世界球后戴資穎迎戰宿敵泰國一姊依瑟儂(Ratchanok Intanon)，鏖戰3局獲勝。（圖／美聯社／達志影像）

有網友就在

PTT的奧運版

上提到，自己回家的路上發現幾乎走過街道，每家都播著戴資穎這場8強賽，「後面小戴每得一分都能聽到很多家鄰居大喊」，這也令原PO感嘆「不知道多久沒有這麼感動過」，同時懷念起當年MLB球迷的集體記憶「王建民」和奪下《英雄聯盟》世界冠軍的「台北暗殺星TPA」，更直嘆能讓整條街齊心歡呼「這就是運動的魔力吧！」。

文章曝光後掀起廣大網友討論，許多網友也紛紛留言回應「我家對面也在尖叫」、「社區吼很大聲」、「剛剛捷運小戴失分，一群人唉出來」、「剛剛小戴最後一球有聽到隔壁鄰居歡呼」、「我在捷運車廂振臂XD」、「真的超多人在看！」、「真的 我家那邊各種尖叫」、「我人在新加坡，房東在外面看也在歡呼」、「辦公室也叫很大聲」。

▲面對泰國一姊依瑟儂(Ratchanok Intanon)，戴資穎爆氣發揮。（圖／美聯社）

不過更多鄉民回憶起全台灣最多人關注的熱血賽事仍是

2013年第三屆世界棒球經典賽

，當年的全國關注的盛況加上台灣人對棒球的愛好至今仍讓不少網友無法忘懷「13年經典賽我家那邊整條街都在吶喊」、「2013經典賽+1 宿舍交誼廳大家一起吼」、「13經典賽 那時還在路邊看電視牆，一堆都直接不回家站在路邊看一起吼」、「13wbc連在馬路騎車都有人在看路邊轉播不走的」、「13WBC全宿舍都很轟動」、「13年真的很扯，陌生人會衝過來跟你擊掌」、「13WBC超扯！高中晚自習所有人都在看」。（編輯：楊智傑）