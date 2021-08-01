東奧選手翻轉刺青負面印象　突破框架在舞台上大放異彩

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▲法國游泳女將芳婷·樂斯福（Fantine Lasaffre）的左臂上可見奧運五環的身影。(圖/取自美聯社)

然而，刺青在日本社會裡長期遭到污名化，身上有刺青的人甚至無法在日本的海灘上大秀身上的作品，更別說使用健身房或游泳池等公共設施。但疫情底下的2020東京奧運限制重重，讓選手們很少有機會跟當地人互動，否則交流下來可能會發現，他們身上的刺青可能較難得到日本人的認同。

▲日本社會長期排斥刺青文化，在過去僅有罪犯，或是現在多是黑道背景的人身上會有刺青。(日本極道圖/取自維基百科)

幸好奧運舞台上並沒有對刺青有所歧視，讓選手們可以在游泳池、海灘和射擊場等場域裡放心秀出身上的刺青，毫無掩飾地做自己，有機會能成為母國引以為傲的奧運冠軍。