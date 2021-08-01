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東奧選手翻轉刺青負面印象　突破框架在舞台上大放異彩

▲今年的東京奧運比賽意外成為選手們展現身上刺青的最佳舞台。(圖/取自美聯社)
▲今年的東京奧運比賽意外成為選手們展現身上刺青的最佳舞台。(圖/取自美聯社)

The China Post/綜合報導

2021-08-01 03:00:00

根據The China Post報導，日本社會長期排斥刺青文化，在過去僅有罪犯，或是現在多是黑道背景的人身上會有刺青，大多數的日本溫泉會館甚至有個不成文的規定，即禁止有刺青者進入大眾浴池。但今年的東京奧運比賽卻意外成為選手們展現身上刺青的最佳舞台。

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像是英國游泳健將亞當·佩蒂（Adam Peaty）肩膀上刺了一頭獅子，中國三對三籃球隊員顏鵬手臂上刺的勵志句子和西班牙拳擊手加布里埃爾·埃斯科瓦爾（Gabriel Escobar Mascunano）小腿上與「救世基督像」（Christ the Redeemer）十分相似的刺青。

再來還有無處不在的奧運五環刺青！

這款刺青很常見，像是法國游泳女將芳婷·樂斯福（Fantine Lasaffre）的左臂上、美國射擊選手凱伊爾·白朗寧(Kayle Browning)的右手腕上、摩洛哥拳擊手阿卜杜勒哈克·納迪爾（Abdelhaq Nadir）左臂二頭肌上，以及加拿大體操選手莎倫·歐森（Shallon Olsen）腳踝上都可看到奧運五環的身影。

▲法國游泳女將芳婷·樂斯福（Fantine
▲法國游泳女將芳婷·樂斯福（Fantine Lasaffre）的左臂上可見奧運五環的身影。(圖/取自美聯社)
義大利體操選手凡妮莎·費拉莉（Vanessa Ferrari）也在脖子後面刺了奧運五環,並在五環底下刺了2008年北京奧運、2012年倫敦奧運以及2016年里約奧運的標誌當做參賽記錄。

然而，刺青在日本社會裡長期遭到污名化，身上有刺青的人甚至無法在日本的海灘上大秀身上的作品，更別說使用健身房或游泳池等公共設施。但疫情底下的2020東京奧運限制重重，讓選手們很少有機會跟當地人互動，否則交流下來可能會發現，他們身上的刺青可能較難得到日本人的認同。

▲日本社會長期排斥刺青文化，在過去僅有罪犯，或是現在多是黑道背景的人身上會有刺青。(圖/取自維基百科)
▲日本社會長期排斥刺青文化，在過去僅有罪犯，或是現在多是黑道背景的人身上會有刺青。(日本極道圖/取自維基百科)
幸好奧運舞台上並沒有對刺青有所歧視，讓選手們可以在游泳池、海灘和射擊場等場域裡放心秀出身上的刺青，毫無掩飾地做自己，有機會能成為母國引以為傲的奧運冠軍。

更多新聞請看The China Post

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