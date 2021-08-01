東奧選手翻轉刺青負面印象　突破框架在舞台上大放異彩

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再來還有無處不在的奧運五環刺青！
這款刺青很常見，像是法國游泳女將芳婷·樂斯福（Fantine Lasaffre）的左臂上、美國射擊選手凱伊爾·白朗寧(Kayle Browning)的右手腕上、摩洛哥拳擊手阿卜杜勒哈克·納迪爾（Abdelhaq Nadir）左臂二頭肌上，以及加拿大體操選手莎倫·歐森（Shallon Olsen）腳踝上都可看到奧運五環的身影。
義大利體操選手凡妮莎·費拉莉（Vanessa Ferrari）也在脖子後面刺了奧運五環,並在五環底下刺了2008年北京奧運、2012年倫敦奧運以及2016年里約奧運的標誌當做參賽記錄。
然而，刺青在日本社會裡長期遭到污名化，身上有刺青的人甚至無法在日本的海灘上大秀身上的作品，更別說使用健身房或游泳池等公共設施。但疫情底下的2020東京奧運限制重重，讓選手們很少有機會跟當地人互動，否則交流下來可能會發現，他們身上的刺青可能較難得到日本人的認同。
幸好奧運舞台上並沒有對刺青有所歧視，讓選手們可以在游泳池、海灘和射擊場等場域裡放心秀出身上的刺青，毫無掩飾地做自己，有機會能成為母國引以為傲的奧運冠軍。
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