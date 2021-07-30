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冷氣一直不關真有比較省電？過來人秒曝「2關鍵前提」

▲台灣近期的天氣又濕又熱，許多人已經忍不住打開冷氣，但又擔心電費會飆高。（圖／記者張嘉哲攝）
▲台灣近期的天氣又濕又熱，許多人已經忍不住打開冷氣，但又擔心電費會飆高。（圖／記者張嘉哲攝）

編輯中心/綜合報導

2021-07-30 20:55:45

台灣近期的天氣又濕又熱，許多人已經忍不住打開冷氣，但又擔心電費會飆高。更有位位網友好奇「不關冷氣真的比較省電嗎？」隨即有過來人揭露2個關鍵因素，「必須符合才有可能」。

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一名網友在論壇PTT上發文提到「不關冷氣真的比較省電嗎？之前就有看過網路傳言說冷氣不關比開開關關還要省電，因為平常在外上班一直沒機會測試，今天突然想到因為疫情待在家裡的時間變多，我家的冷氣大概連開一個禮拜了，我開始有點擔心這一期的電費，想請問網路上說的都是真的嗎？」

▲今（13）早有男網友透露，自己房間沒冷氣吹，晚上裸睡在竹蓆、冰床墊上依然熱到不行，他並請益大家「有什麼好方法可以解熱？」問題釣出過來人分享「另類解方」，直呼瞬間降溫。（示意圖／NOWnews攝影中心）
▲冷氣不關比較省電，是建立在變頻冷氣以及設定24度以上的溫度條件，且若需長時間離開房內，仍建議將電源關閉。（示意圖／NOWnews攝影中心）
問題曝光立刻有過來人回應「要是變頻冷氣，而且你不能開低於24度」、「前提是變頻」、「變頻冷氣、24度以上，大概是這樣」、「如果是定頻的，等著電費單炸裂」；另外也有人建議，「長時間離開還是關掉啦」、「冷氣洗完變更涼，27度就冷得不要不要」、「房間大小也有點關係」。

事實上過去台電就曾在粉專上說明，當室內溫度降到設定的溫度時，傳統定頻冷氣的壓縮機就會停止，直到室內溫度上升才會再次運轉；變頻冷氣則是低頻運轉，可透過「減少開跟關壓縮機次數來省電」。因此，如果民眾需要長時間開冷氣，台電會建議改用變頻，且能源效率第1級、CSPF值（冷氣季節性能因數）高的機種最省電。（編輯：潘毅）

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