盼讓師生與家長安心　林右昌視察補習班防疫管理

基隆市長林右昌今（30）日關心補教業者施打疫苗及補習班復課的情形，強調補教、安親都是教育的一環，市府下決心從保母到幼兒園、國中小，一直到高中及補教業的老師，盼一視同仁都打疫苗；中央雖沒這樣規劃，但基隆市率先做起，因為這是市府應做。
記者陳志仁／基隆報導
2021-07-30 21:23:29
林右昌先到市立體育館疫苗施打站，和立委蔡適應、教育處長林祝里及基隆市補教協會理事長黃忠賢，關心補教業者施打疫苗的現況，並感謝大家的參與； 此外，除幫所有的老師打疫苗，在14天內做2次快篩，特提供補習班設置自動手部消毒機及紫外線殺菌燈，保持場所清潔殺菌，提供孩子們安全教育環境。
緊接著，林右昌到仁愛區的補習班，在業者引領下，巡視補習班聽取實體授課，教室容留降載的狀況及線上課程教學，肯定並感謝補教業者都能落實防疫管理，依照市府規定之防疫指引；林右昌透過視訊和同學互動，還說「Hello , I am city mayor . Nice to meet you」，跟同學們打招呼，場面熱絡。
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