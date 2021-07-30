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羽球男雙闖金牌戰！「麟洋配」雙雙驕傲高喊：我來自台灣

▲台灣羽球黃金男雙「麟洋配」王齊麟、李洋挺進金牌戰，確定會帶回我國首面奧運羽球獎牌，賽後也透過臉書驕傲高喊「我來自台灣」。（圖／美聯社）
▲台灣羽球黃金男雙「麟洋配」王齊麟、李洋挺進金牌戰，確定會帶回我國首面奧運羽球獎牌，賽後也透過臉書驕傲高喊「我來自台灣」。（圖／美聯社）

編輯中心/綜合報導

2021-07-30 21:46:27｜2021-07-30 23:22:11

台灣羽球最強男雙「麟洋配」李洋、王齊麟在東京奧運接連擊敗地主國日本與4強賽的印尼隊，確定拿下決賽資格，將帶回我國首面奧運羽球獎牌，締造台灣史上第一次進軍金牌戰的佳績。賽後王齊麟也透過臉書分享喜悅直呼「Unbelievable（不敢相信）」，李洋也指出會繼續努力「往最後一個目標大步邁進」，兩人共同驕傲高喊「我來自台灣！」、「我台灣人我驕傲」。

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有著羽球「黃金男雙」的麟洋配在本屆東京奧運賽事，輸了首戰後越挫越勇，更稱自己是「從地獄中爬出來」，更一一擊敗來自印尼的世界第一「小黃人」賈亞／馬庫斯組合、世界第4日本組合渡邊勇大／遠藤大由，今（30）日又再度過關斬將，直落二擊敗世界冠軍組合Mohammad Ahsan／Hendra Setiawan，確定迎戰中國「雙塔」李俊慧／劉雨辰。

不過身為我國史上第一組打進奧運金牌戰的選手，李洋和王齊麟士氣和狀態明顯處於高點，稍早王齊麟先是透過臉書表示「現在，我只想大聲的告訴大家，我叫王齊麟，我來自台灣，Unbelievable」；李洋也跟著高喊「我是李洋！我金門人我驕傲、我台灣人我驕傲」，除了將這份喜悅與感動分享給支持者們外，李洋也強調「我們會繼續努力！往最後一個目標大步邁進！」。

▲（圖／翻攝自Facebook／李洋/Lee
▲李洋透過臉書分享喜悅，高喊來自台灣（圖／翻攝自Facebook／李洋/Lee Yang）
許多網友也為兩人的戰果相當感動，紛紛在底下留言祝賀順利奪金「台灣的驕傲」、「聖筊組合超強的啦」、「史上最強男雙已經誕生！全台灣因你們而驕傲」、「金牌準備拿起來了！」、「這場球讓我們看的痛快！一點都不糾結！明天看你們了，繼續帥下去」、「明天我們會再看到一個聖筊！」、「辛苦你們了，永遠支持！」。（編輯：楊智傑）

▲我國第一男雙「麟洋配」王齊麟、李洋29日闖進四強，寫下台灣羽球男雙奧運最佳紀錄。（圖／美聯社）
▲我國第一男雙「麟洋配」王齊麟、李洋成功打進金牌戰，寫下台灣羽球男雙奧運最佳紀錄。（圖／美聯社）
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