冷氣一開卻猛飄酸味！內行揪出禍首：我家洗出黑色史萊姆

台灣每到炎炎夏日，氣溫飆高到36度以上也是常有的事情，而今年又因疫情只能待在家中，不少堅持不開冷氣的民眾也打開許久未開的冷氣機打算涼爽一下，不過卻有人發現只要打開冷氣家裡就會飄出一股莫名的「臭酸味」，這就讓他相當困擾上網求解，不少內行網友也立刻抓出元凶掀起討論。

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這名網友日前在臉書社團《爆系知識家》發文表示，最近家裡一開了冷氣就會從出風口飄出一股「很酸的味道」，味道大概會延續5分鐘左右，但只要開機一陣子後味道就會漸漸消散，困擾多時的原PO只好發文向網友求解，「想請問各位，這是什麼問題？」。

▲有網友家中冷氣一開就「飄出臭酸味」，這就讓他不知該如何是好。（示意圖／翻攝PhotoAC）

文章曝光後，不少過來人立刻揪出冷氣會散發臭酸味的原因就在於部分流經送風系統的空氣與溼氣、灰塵結合的髒污，又附著在風扇等零件內，「該花錢請師傅來洗冷排與風扇了」、「你有多久沒清洗室內、室外機了？」，甚至有發生類似情況的網友留言表示「我昨天請師傅來洗冷氣，結果洗出黑色的史萊姆，給你參考」、「如果家裡常用一些有機溶劑擦拭的話，久了也會有這個狀況」。

另外，也有內行指出冷氣一開會有酸味的原因是部分廠家在設計上為提高效率「將鋁鰭片設計得太密，造成灰塵卡在鋁鰭片上，不僅會產生風阻，更是造成臭味的來源之一！」，同時也給出建議「可以先自己買冷氣清潔劑清洗，然後只要關冷氣前先轉到送風吹10分鐘，就可以改善很多」、「請人洗完記得以後快到家前5-10分鐘開送風，然後風量開到最大，把裡面的濕氣吹出來，這樣就不容易有異味」。（編輯：楊智傑）