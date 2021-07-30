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24K包裝工「一年存24萬」！關鍵原因曝　眾誇讚：很厲害

▲有一名月薪24K的網友，一年下來卻能擠出24萬的存款，背後的原因曝光也讓不少網友讚嘆。（示意圖／NOWnews資料照）
▲有一名月薪24K的網友，一年下來卻能擠出24萬的存款，背後的原因曝光也讓不少網友讚嘆。（示意圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2021-07-30 23:38:40

每個人都希望自己的薪水能更優渥，但高薪工作難尋，不少人也礙於能力、專長等限制，只能苦領較低的薪水。就有一名月薪24K的網友，一年下來卻能擠出24萬的存款，背後的原因曝光也讓不少網友讚嘆：「實在很強」。

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原PO在論壇Dcard上發文提到，「我目前在做包裝人員的工作，早八晚五，不用加班，一個月的薪水24K左右，但我這一年下來已經存了24萬，本身學歷低、沒什麼能力、身體又不是很好，我覺得這樣感覺也很不錯」。

▲原PO月薪2萬4，卻能在一年內存下24萬，背後原因也曝光了。（圖／翻攝Dcard）
▲原PO月薪2萬4，卻能在一年內存下24萬，背後原因也曝光了。（圖／翻攝Dcard）
他隨後分享目前的生活狀況，「因為是住家裡也沒有任何負擔，早餐吃家裡的、午餐吃公司的、晚餐只花100以內，一個月的生活費和其他費用不到4000，我一個月能存個2萬」，房子是則爸媽留下來的，他平常都騎腳踏車上班，也沒有車，家中只剩下自己與一隻狗。

不少網友看完原PO平淡自在的生活，也紛紛大讚「生活過的開心最重要，慾望低一點、煩惱低一點」、「能克制自己的物慾，真的很厲害」、「很多人賺大錢，物質豐富卻心靈空虛，拼到身體健康出問題，心理狀況也不好，還不如輕鬆過活沒煩沒惱」、「只要自己開心的生活就好啦，沒有多餘的物質慾望，某方面來說蠻羨慕的」、「自己人生自己負責，開心夠用就好，每個人的慾望本就不同」、「不用給家裡錢，真的可以過很爽又可以存，羨慕」。（編輯：潘毅）

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