最後悔的居家裝潢？眾抖出「2地雷」：設計師很喜歡推薦
買房是人生大事，不僅買在哪裡需要仔細考慮，購屋後如何把新家打造成理想的樣子，裝潢也是一門高深的學問。就有網友詢問大家，「做了最後悔的裝潢是什麼？」問題一出掀起討論，不少網友都指出「2地雷」，更提醒「但設計師很喜歡推薦！」
編輯中心/綜合報導
2021-07-31 10:57:40
原PO在PTT發文，透露自己最近要裝潢家裡，開始在網路做功課，看看其他人裝潢的心得。原PO指出自己目前在考慮間接照明、和室、琴房、家庭劇院等裝潢，但也強調「畢竟要住十幾二十年，不想踩雷」。於是請教大家，「有做了什麼會後悔的裝潢嗎？」
許多過來人網友紛紛留言回覆分享經驗，「臥榻，覺得超不實用。還有架高的和式木地板收納」、「複式天花板＋間接照明，灰塵難清」、「設計師一直建議做臥榻，還好沒做」、「天花板／間接照明，但設計師很喜歡推薦」、「不喜歡間接照明，弄一堆燈泡但亮度不夠」、「臥塌後悔＋1」。
綜觀網友答案，「間接照明」 和「臥榻」被最多人點名。而《NOWnews今日新聞》之前也曾報導過「房市／這5項裝潢 做了容易後悔」，除了網友點名的間接照明，還包括和室、系統櫃、開放式衣櫃、浴室的玻璃隔間。建議民眾若想進行上述裝潢，可以再多考慮清楚、仔細評估。（編輯：倪浩軒）