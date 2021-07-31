小林同學對吃很講究！陪練員曝林昀儒最愛早餐：真的懂吃
我國桌球好手19歲「天才少年」林昀儒昨（30）日在奧運男單銅牌戰惜敗，輸給32歲前德國球王Dimitrij Ovtcharov，雙方鏖戰超過1小時，林昀儒錯失4個賽末點，最終以3：4敗陣。但林昀儒仍追平「桌球教父」莊智淵所寫下的我國男單最佳紀錄，雖敗猶榮。而林昀儒1年前擔任保險公司品牌代言人時，小編訪問了林昀儒的陪練員，分享了許多趣事，連林昀儒的「最愛早餐」也曝光啦！
編輯中心/綜合報導
2021-07-31 11:53:43
說到對林昀儒的印象，陪練員們形容是很單純、很溫柔、好交流、很務實，個性沈穩，對自己要求高，聽得出來林昀儒在陪練員眼中真是個好孩子。不過生活中的林昀儒也有反差萌的一面，陪練員就爆料林昀儒很懂吃，對食物很講究，也喜歡音響和車子。
而林昀儒最喜歡的早餐是餛飩麵，平常喜歡吃海鮮，有時候還會自己把食物放進烤箱，像是牛排也會自己動手煎，幾秒要翻面啦、如何避免血水等等，都不馬虎。讓陪練員笑稱「多才多藝」、「真的懂吃」。而平常不練習時，陪練員也笑稱林昀儒就是在「瞎鬧」、「玩」，之前喜歡玩陀螺、後來喜歡玩神奇寶貝卡。
不過一說到桌球，陪練員們紛紛肯定林昀儒真的很認真，練完既定的計畫還要自己加練發球，或是針對需要加強的地方再做練習。跑步、做體能時也十分好強，總抱持著不能輸的信念。雖然林昀儒在本屆奧運無緣拿到獎牌，但相信他會把這次的經驗當作成長的養分，一起期待林昀儒未來能夠打出更多更精采的比賽！（編輯：倪浩軒）