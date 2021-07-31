浴室驚見「神祕圈圈」！她愣：洗手台兩邊都有 網曝用途
買房是人生大事，不僅買在哪裡需要仔細考慮，購屋後如何把新家打造成理想的樣子，裝潢也是一門高深的學問。不過，日前一名網友在臉書社團《裝潢DIY研究室》提到，前屋主在浴室裝了兩個「不鏽鋼圈圈」，不禁好奇用途為何，貼文曝光引發熱議，釣出內行網友專業解惑。
編輯中心/綜合報導
2021-07-31 13:42:27
原PO在文中貼出一張照片，畫面中可見，浴室牆上裝有一個不鏽鋼的圈圈，位置在洗手台和馬桶之間，高度和洗手台等高。
原PO困惑表示「請問照片中圈起來的這個東西到底是做什麼的？我放漱口杯又放不下，可是洗手台左右兩邊都有裝，因為是前屋主裝的，但是我想了很久想不出來是做什麼的，有人可以解答嗎？」
貼文曝光隨即引發熱烈討論，網友紛紛回應「我家的也是這種，原本有符合口徑的漱口杯喔！」「拿來反插吹風機」、「拖把放置，或吹風機」、「我浴室也有這個」、「擦手巾的位置吧」。
對此，有知情網友跳出來解答「看照片應該是當初跟鏡子下面的玻璃架子一併安裝的，所以這個通常是玻璃杯架，不然就肥皂架，但裝配的玻璃杯子或是玻璃肥皂盤可能已經摔破了」、「肥皂架，我家有一個一樣的，原本應該有一個盤子」、「肥皂盤的架子，但它有固定用的肥皂盤」、「是玻璃肥皂盒，我家的玻璃盤被打破以後，就剩下跟你一樣的架子」。（編輯：賴詠璿）