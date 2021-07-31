早餐「巧克力厚片」上桌！網一看秒列8問題 全場笑翻
厚片吐司由於能做多樣化的口味變化，因此不少民眾前往早餐店或是咖啡聽，都非常喜愛點這道料理。不過就有位女網友打開自己的「巧克力厚片」後，立即發出連串慘叫聲。而照片分享後引發熱議，更有其他網友立即點出8個問題，讓大家笑翻。
編輯中心/綜合報導
2021-07-31 15:27:37
原PO在臉書社團《爆怨2公社》發文，發出連串「啊啊啊啊」慘叫，接著詢問大家，「有人懂我的點是什麼嗎？」並分享出當事巧克力厚片的照片。乍看下滿平常的，但仔細看就會發現一些端倪。
有位網友立即在底下留言說，「巧克力米太少嗎？不喜歡巧克力米嗎？吐司歪了？巧克力醬不夠多？烤不夠焦？烤太焦？吐司不夠厚？本來要薄片變厚片嗎？」瞬間提出8個疑點、化身柯南的本事讓大家笑翻，連原PO也回覆說「選你正解！」並附上一個笑到流淚的表情符號。
其他網友則紛紛留言回覆說，「左邊凹進去，沒對稱」、「有一刀沒切到」、「我不能接受巧克力厚片吐司上面還有巧克力米」、「沒劃X」、「沒切好四等分」、「烤的好乾，而且為什麼要有巧克力米啦」。而原PO也在留言中補充，其實自己最無法接受就是「巧克力米」。（編輯：倪浩軒）