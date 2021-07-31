客要求插隊先外送！店員一聽「原因」震怒：殘害醫護名聲
台灣手搖飲店選擇相當多元，不少愛喝飲料的人天天都要來一杯才過癮。不過，就有店員抱怨，遇到一家醫院打來叫外送，不但態度很差，還要求插隊幫忙先送，甚至還嗆「如果不能…以後都不叫我們家的」，讓她聽了相當傻眼，也忍不住直呼「別壞了醫護人員名聲！」
編輯中心/綜合報導
2021-07-31 16:40:01
原PO在《爆怨2公社》表示，下雨天客人幾乎都叫外送，也有客人是在前幾天預約指定外送時間，結果某間規模蠻大的醫院打來叫外送，而她告知「訂單會排到下午1點前送」，怎料，對方竟要求插隊幫忙先送，甚至還嗆說「我們是醫護人員12點要吃飯，前面應該沒有醫護人員吧！」
原PO指出，對方強硬要求指定時間，還威脅「如果不能…以後都不叫我們家的飲料」，接著便憤怒地掛斷電話，這讓她傻眼直呼「我知道醫護人員很辛苦，但是怎麼可以叫我先送妳的單，那那些乖乖排隊的人就活該等待，既然要指定時間為何不早叫，還要這樣插隊，還要壞了醫護人員的名聲」。
貼文曝光後，網友也紛紛回應，「這態度真的母湯」、「誇張！遇到這種會直接說：我又不是便當店，喝飲料不是必需的好嗎」、「我是飲料店過來人，接到這種不合理的電話，我態度就會很強硬，不行就是不行」、「做飲料那麼久，第一次遇到這樣的人」、「我做了5、6年，真的百百種客人都有，都不知道他們怎麼有辦法厚著臉皮講那些話」。（編輯：許智超）