辣椒淋到雨！攤販「不賣了」直接送5斤 網全急提醒這1事
台灣超市林立，但仍有許多民眾是傳統市場的支持者，認為傳統市場有許多優勢無法取代，像是人情味以及可以問價詢價、討價還價的樂趣等等。就有位網友透露，自己在菜市場遇到一位攤販老闆表示因為辣椒有點沾到雨水，索性不賣了直接送給他。幸運遭遇讓網友羨慕不己，但大家也不約而同提醒原PO「1件事」。
編輯中心/綜合報導
2021-07-31 17:38:04
原PO在臉書社團《廚藝公社》發文，透露菜市場的老闆送給他一大袋約5斤的小辣椒，老闆說「因為下雨有些沾到水」不賣了，但丟掉又浪費、整理則很花時間，索性送給原PO，並建議「可以做成辣椒醬」。原PO高呼「看到那麼多蒂頭我就要暈了」，直言光是洗辣椒就一直打噴嚏，最後詢問大家「洗完辣椒有沒有要注意的？」
而網友則紛紛提醒原PO記得「戴手套」，「一定要戴不透氣的手套，不然處理完，你會想把手砍掉」、「可以買個手術的橡膠手套比較不會熱」、「戴手套！！！我上次痛了10天」、「記得帶手套，如果手辣辣可以泡醋」、「摸完辣椒～男生不能去小便」、「不要揉眼睛和重要部位，避免煮飯，遇到熱會更辣」、「戴手套，用完丟，省卻許多意想不到的驚嚇」。
另外也有內行網友分享辣椒醬做法，「先洗淨然後瀝乾水用電風扇吹乾，1-2個小時翻一下，翻個4-5次就能全乾了，我前置作業都這樣做。蒂頭別拔掉，不然水會滲進去，做辣椒醬忌水，一定要全乾」、「個人建議可以做成二種。一種是曬乾後用機器切碎加粗蒜末全程用小火煮到滾，然後放鹽巴與糖調味。另一種是有發酵的前置，吃起來味道更上一個層次。用半顆蘋果泥加上任何你喜歡的白酒，弄成微濕，室溫發酵2-4天然後再煮」。（編輯：倪浩軒）