澳洲金牌是台灣9倍！網嘆「人口差不多耶」 關鍵原因曝
東京奧運各項賽事如火如荼的進行中，各國民眾也引頸期盼自家的選手能獲得佳績、奪得獎牌。不過就有網友發現，截至昨（30）日晚間，與台灣人口數相差不多的澳洲，卻拿了比我們多9倍的獎牌，開始好奇背後原因，隨後也有網友分享內幕以及教育上的差異。
編輯中心/綜合報導
2021-07-31 18:19:26
原PO在論壇PTT上發文提到，「剛剛看了一下到30日為止的東澳獎牌榜，結果發現澳洲拿了9金2銀11銅，台灣則是1金2銀3銅，但澳洲人口2574萬，台灣人口2352萬，只比台灣多200萬人，可是金牌數卻多了9倍，為什麼澳洲人運動這麼強啊？」
貼文一出立刻有曾在澳洲生活的網友回應「我移民紐西蘭的親戚說，他們小學時每天從早到下午都是體育課」、「澳洲的運動風氣，你去過一趟會嘆為觀止」、「運動風氣有差，去趟澳洲就知道了，每天公園海邊都充滿著人」、「澳洲運動真的很盛行」、「在台灣長大的大家，有誰體育課沒被借去上主科過的?」、「以前在那唸書，隨隨便便都有跟橄欖球場一樣大的綠地，然後地大居民都常常走路，國民身體素質當然比亞洲國家好，但技巧性的他們就不一定贏的了了，像羽球、桌球、射箭這些」。
另外也有人從其他角度解釋「看了一下他們拿的九張金牌都跟水有關，6面游泳3面輕艇，真不愧是游泳大國」、「印度人口更多，但目前一銀，又要怎麼說」、「澳洲在五種運動項目牌，台灣目前也是五種」、「游泳項目分得很細，獎牌比例多」。（編輯：潘毅）