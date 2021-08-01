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奧運奪金太興奮！李洋破例熬夜　王齊麟笑稱「不是夢吧」

▲羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟奪下台灣奧運史上羽球首面獎牌，兩人賽後沉澱一晚反應也大不相同。（圖／體育署）
▲羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟奪下台灣奧運史上羽球首面獎牌，兩人賽後沉澱一晚反應也大不相同。（圖／體育署）

編輯中心/綜合報導

2021-08-01 09:53:40｜2021-08-01 09:55:15

台灣羽球「黃金男雙」李洋／王齊麟昨（31）日奪下東奧賽事金牌，以「麟洋配」直落二擊敗中國「雙塔」組合李俊慧／劉雨辰，「聖筊」組合從首戰落敗後一路力勝強敵，最後拿下台灣首面羽球金牌的歷程，除了振奮國人外，李洋／王齊麟兩人反應也大不相同，李洋罕見熬夜破例吃「家鄉味」等天亮，王齊麟則在睡飽後一早IG吐露心聲直呼「應該不是夢吧！」。

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▲我國第一男雙「麟洋配」王齊麟／李洋在東京奧運金牌戰擊敗中國雙塔，勇奪台灣運史上羽球首面獎牌就是金牌。（圖／美聯社）
▲我國第一男雙「麟洋配」王齊麟／李洋在東京奧運金牌戰擊敗中國雙塔，兩人難掩興奮之情。（圖／美聯社）
「黃金男雙」李洋／王齊麟奪下奧運金牌後，來自各界的祝賀紛紛湧入，兩人沉澱後面對奪金的反應也不同，總是謹遵教練指示不熬夜的李洋也難得破例，凌晨3點仍在IG限時動態上貼了張從台灣帶過去的泡麵照片，發文笑稱「從高中教練告訴我們，熬夜一天三天沒神，我就努力不讓自己熬夜，但今晚睡不著，吃個家鄉味不為過吧！」，接著又再天色漸亮時曬出下榻旅館望出的日本清晨美景「我這樣算看過凌晨五點的日本嗎？」。

▲，李洋／王齊麟兩人奧運奪金反應大不同。（圖／翻攝自李洋IG）
▲李洋深夜曬出家鄉味，罕見破例熬夜。（圖／翻攝自李洋IG）
而王齊麟則是一夜好眠，今早起床後也透過IG分享心境，除了一一回應親友們的道賀外，更同樣拍下房間與窗外景色，興奮表示「天亮了呢！應該不是場夢吧~」，昨晚更在賽後用臉書驕傲表示「請大家告訴我！這是真的嗎？我們麟洋讓世界看見台灣了，我們麟洋真的做到了！再次向全世界大聲的自我介紹，我是台灣羽球選手王齊麟！」。（編輯：楊智傑）

▲，李洋／王齊麟兩人奧運奪金反應大不同。（圖／翻攝自李洋IG）
▲王齊麟則在睡飽後仍不可置信直呼「應該不是夢吧」。（圖／翻攝自李洋IG）
 

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