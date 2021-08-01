羽球為「亞太國家」的天下？世界排名曝光 知情人揭真相
我國羽球國手王齊麟／李洋組昨（31）日在羽球男雙金牌戰，以直落二擊敗中國強敵「雙塔」組合李俊慧／劉雨辰，獲得台灣史上羽球首面金牌，引爆全台民眾熱議。近日就有網友在網路上討論「羽球是否都為『亞太國家』的天下？」更貼出了世界排名，對此就有知情人揭露了真相，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-01 10:32:26
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「羽球為何幾乎是亞太國家的天下？」的文章表示，「今天看了一下世界羽球排名，發現除了零星的丹麥、西班牙、英國、法國勉強能擠進一兩個選手以外，男單、女單、男雙、女雙、混雙等...幾乎都被日本、南韓、中國、台灣、香港、馬來西亞、印尼、泰國、印度等少數亞太國家所獨佔了，為何會有這種現象呢？」原PO更非常不解「為何這些國家比較流行打羽球，而且還比較強？其他國家怎麼不多培育選手來搶著領域的獎牌呢？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「獎金太少，歐美人才不玩」、「敏捷度跟反應力很適合亞洲人」、「老外不太認為羽球是項球類運動，而只是個遊戲，加上獎金不具吸引力，參與的人就少」、「獎金吧！獎金高薪水高的運動比賽多人參加」、「風氣不同吧，就像歐洲足球超強，棒球很爛」、「比較強的都去網球，市場大小差太多了」、「歐美都在網球，獎金多」。
事實上，從世界羽聯世界排名，截至2021年7月27日止各單項積分的世界第一為「男子單打／日本／桃田賢斗；女子單打／中華臺北／戴資穎；男子雙打／印尼／馬庫斯·費爾納爾迪·吉德翁、凱文·桑加亞·蘇卡穆約；女子雙打／日本／福島由紀、廣田彩花；混合雙打／中國／鄭思維、黃雅瓊」，更有知情人點出，羽毛球的起初是英國貴族所玩的遊戲，所以都被稱為貴族運動，並迅速從歐洲流傳到各個大洲。在20世紀60年代以前，羽毛球在歐美的影響力非常大，歐美國家的運動員獲取了大多數羽毛球國際比賽的獎牌。可到了20世紀70年代以後，亞洲國家如馬來西亞、印尼、泰國、日本、中國的羽毛球技術的突飛猛進的發展，亞洲的羽毛球運動員幾乎對國際賽事的獎牌形成了壟斷，物極必反，羽毛球在歐美國家的發展逐漸沒落，影響力大不如從前，歐美的羽毛球運動員要在國際比賽中奪取獎牌的機會非常小。（編輯：王柏文）