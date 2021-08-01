王齊麟曾預測「奪金日」！快問快答被翻出　網驚喜：太神

台灣羽球男雙「麟洋配」李洋／王齊麟昨（31）日以直落二擊敗中國「雙塔」組合李俊慧／劉雨辰奪下東奧金牌，「聖筊」組合從首戰落敗後一路力勝強敵，最後拿下台灣首面羽球金牌的歷程更是振奮全台。而日前也有網友翻出2人上採訪節目的片段，當時王齊麟更在快問快答階段回答寫下「7月31日」，意外預測到兩人的奪金日，巧合也讓底下留言網友們嗨喊「太神啦！」。

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東京奧運男子羽球雙打由王齊麟、李洋奪下金牌，回顧兩人東奧征戰史除了首戰落敗外，一路「從地獄爬出來」連勝搶下8強、4強門票，更因為一正一反類似「聖筊」的勝利姿勢瞬間圈粉不少台灣民眾，近日就有網友發現王齊麟、李洋去年曾在《世界羽球戰報》節目中的快問快答環節中寫下預測東奧的開幕日期，卻碰巧猜中了自己拿下金牌登上世界舞台的一天。

▲我國第一男雙「麟洋配」李洋、王齊麟在東京奧運金牌戰擊敗中國雙塔，勇奪台灣奧運史上羽球首面獎牌。（圖／體育署）

節目片段中，主持人要求王齊麟和李洋快問快答寫下8題回答，兩人逗趣的來往就連主持人都招架不了，最後只能在平手後加開「延長賽」，要他們預測2021年東京奧運的開幕日期，而思考後李洋回答8月5日，而王齊麟則猜測是7月31日，儘管與開幕日有落差但卻「超前部屬」寫下了自己拿下金牌的日子。

▲王齊麟和李洋快問快答。（圖／翻攝自YouTube／愛爾達體育家族 ELTA Sports）

而該部影片在兩人奪金後掀起不少網友回溫，更紛紛在底下感動留言「是預言家」、「結果齊麟沒寫中奧運開幕日期，卻寫中了他們奪牌日，太神了」、「真的！太玄了」、「他們絕對沒想到那是一年後得金牌的日子」、齊麟預測的7/31是他們拿下金牌的日子」、「原來是冥冥之中註定好了」。（編輯：楊智傑）