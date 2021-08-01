李洋英文受訪愣住！脫口「供蝦毀」想求救　王齊麟神回應

台灣羽球男雙「麟洋配」李洋／王齊麟昨（31）日以直落二擊敗中國「雙塔」組合李俊慧／劉雨辰奪下東奧金牌，締造台灣首面奧運羽球獎牌就是金牌的里程碑，李洋昨晚更是一邊破例熬夜吃「家鄉味」，一邊回應IG湧入的留言祝賀，其中更有一則今年初李洋在泰國年終賽拿下男雙冠軍英文訪談內不小心脫口「供蝦毀？」，讓他忍不住笑場幽默自嘲「真的蠻搞笑的！」。

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這段由李洋IG限時動態的截錄的訪問片段，其實是與最佳拍檔王齊麟今年二月到泰國參加年終賽，拿下3座男雙冠軍的賽後訪談，由網友Kelly Chen翻譯後上傳到YouTube，面對當天國外記者的訪問，兩人皆用游刃有餘的態度一一面對，幾乎以全英文回答了現場媒體們的提問，直到一名口音略重的當地記者發問後，李洋只能茫然轉頭向王齊麟求救「供蝦毀？」，但一向應答如流的王齊麟卻尷尬聳肩秒回「不知道」。

▲面對口音較重的國外記者提問，兩人束手無策的真誠模樣也讓網友們笑翻。（圖／翻攝自網友Kelly Chen YouTube）

所幸翻譯及時出手化解危機，兩人才流利的回覆起媒體提問，但整段受訪過程中兩人誠實的反應和不時鬥嘴打鬧的往來片段也圈粉不少網友，其中像是比較擅長聽力的李洋知道了記者提問後，想讓王齊麟用英文替他回應卻被打槍，無辜的他只能求饒「我就不會講英文阿」等，就讓底下留言笑翻「後半段終於有人幫忙翻譯，兩位如釋重負」、「那個外國腔供殺毀真是笑爛」、「這段訪談也太好笑，講到台語都出來了」、「超可愛的，不過他們真的很有誠意、很盡力用英文回答這些泰國記者」、「

」。（編輯：楊智傑）