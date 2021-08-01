VOICE 4結局大亂倫！姜主任棄黃金中心　第5季重點先公開

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故事結尾，被逮的東方民向爺爺表示，自幼時目睹他毒打父母致死後，就決定扮演他「喜歡的樣子」，唯有乖巧聽話才能活下去，這也是他患上「多重人格障礙」的主因。東方民更道出自己是爺爺兒子的驚人真相，「要我再說說你幹過的骯髒事嗎？玩弄素朗村那些愚蠢傢伙們，只要不如你意就打死，還是你碰了我媽媽，把我生下來的這件事？爸爸！我都不知道我有很多兄弟姊妹呢」，而他與爺爺的親子鑑定報告、Derek（宋承憲 飾）的媽媽當年目睹爺爺殺人而被滅口的真相，都一一浮出檯面。
東方民犯下多起殺人案證據確鑿，雖然成功被逮，卻未為該系列作品畫上句號，他向姜主任撂話「好好守住妳的耳朵吧，因為他們會來搶走的」，此時第3季跳海未死的採蔘人，就默默現身醫院，透露「已看到1號案件」，才發現姜主任是祕密組織「法布爾」研究的1號對象；姜主任也見到第3季未露臉的神祕女子，為了找尋卓越聽力的真相，她留下字條表示：「我很希望這一天不會到來，但我還是知道我聽力祕密的人見面了，她說我有個必須親眼見證的東西，所以我打算去一趟，我一定會回來的。」一段話證實VOICE系列並為此結束。
《VOICE 4》故事除了維持原有的112黃金舉報中心、犯罪推理探討社會議題的主軸之外，部分故事皆與上一季無關，而第3季身分未交代清楚的權律與神祕女子，皆在本季結尾默默現身，更點出過去魔王與姜主任都是療養院孩童，並與「美國法布爾聽覺神經研究所」有關，估計第5季將會著重在姜主任的過往故事。《VOICE 4》全14集可至myVideo、friDay影音、愛奇藝國際站、LINE TV收看。
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