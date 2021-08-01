東奧奪金放國旗歌？呂秋遠曬「真實歌詞對比」：請醒醒吧

台灣羽球「最強男雙」李洋／王齊麟昨（31）日在金牌戰直落二擊敗中國「雙塔」劉雨辰／李俊慧，拿下我國奧運羽球史首面金牌，頒獎時國旗歌的旋律也在奧運會場響起，讓不少觀看轉播的台灣人直呼感動。不過律師呂秋遠今也發文提醒，「不要再說奧會播放的是國旗歌了，在那裡，我們沒有國旗，也沒有國旗歌！」。

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呂秋遠指出，1981年，中華民國被迫改名成Chinese Taipei的時候，國際奧會並沒有想到順便逼迫我們更改國旗與國歌，但是到了1983年，想到1984年就要舉辦奧運，於是要我們想出取代國旗、國歌的旗幟與歌曲，奧會秘書長張彼德，就自己依據國旗歌的旋律填詞，送交國際奧會審議通過。

▲我國第一男雙「麟洋配」李洋、王齊麟在東京奧運金牌戰擊敗中國雙塔，勇奪台灣運史上羽球首面獎牌就是金牌。（圖／美聯社）

以下是奧會歌詞和國旗歌詞對照：

奧林匹克，奧林匹克，無分宗教，不論種族；

（山川壯麗，物產豐隆，炎黃世胄，東亞稱雄；）

為促進友誼，為世界和平，五洲青年，聚會奧運。

（毋自暴自棄，毋故步自封，光我民族，促進大同。）

公平競賽，創造新紀錄，得勝勿驕，失敗亦毋餒；

（創業維艱，緬懷諸先烈；守成不易，莫徒務近功；）

努力向前，更快更遠，奧林匹克永光輝；

（同心同德，貫徹始終，青天白日滿地紅；）

努力向前，更快更強，奧林匹克永光輝。

（同心同德，貫徹始終，青天白日滿地紅。）

呂秋遠不諱言表示「雖然以前的國旗歌歌詞也不怎麼樣，但是1983年的歌詞，就算回到當時的時代，也是一個毫無特色的歌詞」，且歌詞內容與「中華台北」幾乎沒有任何關係，「這首歌詞的內容，我要說是中華北京的會歌也可以啊！」

最後呂秋遠也補充，本屆奧運沒有國家的隊伍只有難民隊、俄羅斯奧委會隊（ROC）、中華台北隊，「難民就不用說了，俄羅斯是因為作弊被限制不得以國家名義參加，那麼我們呢？連設在台灣的雜誌小編都得自我審查，不能說『擠下中國隊』，不然就是辱華」、「請醒醒，那不是國旗歌、也不是國旗，我們沒有國家，是跟難民、作弊者，一樣的團隊，我們的隊伍叫做中華台北」。

▲舉重女神郭婞淳替台灣拿下首面東京奧運金牌。（圖／體育署）

此外，呂秋遠也呼籲下屆奧運支持改名為台灣，並且申請更改會歌會旗，「別再說政治歸政治，體育歸體育，我們被政治羞辱得一塌糊塗以後，然後說本來現實就這樣、這是應該的，連努力嘗試都不願意，到底是有多抖M，才能說出這樣的話？」。（編輯：楊智傑）