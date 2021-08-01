奪金決勝點不只變「國旗」！國民早餐也撞臉　網嗨：贏了

台灣羽球男雙「麟洋配」李洋／王齊麟昨（31）日以直落二擊敗中國「雙塔」組合李俊慧／劉雨辰奪下東奧金牌，締造台灣首面奧運羽球獎牌就是金牌的里程碑。而在關鍵決勝點（match point）中國隊提出挑戰，「鷹眼」科技輔助系統仍判定球壓在線上，台灣羽球男雙得分勝出，這一幕也被許多有才的網友們列為「新國旗」，更有網友發揮創意在飯糰上也完美還原了邊界線呈現的T字與球痕。

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東京奧運男子羽球雙打由王齊麟、李洋奪下金牌，回顧兩人東奧征戰史除了首戰落敗外，一路「從地獄爬出來」連勝搶下8強、4強門票，更因為一正一反類似「聖筊」的勝利姿勢瞬間圈粉不少台灣民眾，而在對上「中國雙塔」的金牌戰，對手於決勝點提出挑戰，但系統紀錄下羽球落在白色「T」字邊界線上，而非綠底的球場，這個畫面也因此被網友們紛紛設計為「新國旗」，更有人在T字旁補上「AIWAN」設計成口罩、T恤和毛巾等周邊產品。

▲透過系統判定 決勝點（match point）羽球落地處。 （圖／翻攝自林靜儀醫師 臉書）

此外，在臉書社團《老百姓日常三餐交流會》中也有網友跟上這股風潮，曬出自己的飯糰更稱這是「新·國民早餐」，只見照片內的飯糰被攤開成為平面圖，海苔成為羽球賽場，當中包裹的飯粒則排成T字邊界線，而關鍵的「落球點」則是放了一顆青豆象徵當時羽球的落地處，相當畫龍點睛。

▲網友發揮創意模擬羽球金牌決勝點。（圖／翻攝自臉書社團《老百姓日常三餐交流會》）

許多網友也對腦洞大開的原PO感到相當佩服，紛紛在討論串底下留言「In，贏！」、「台灣人真的好樂觀好快樂，好事好事，加油台灣！」、「你贏了」、「In啦」、「這個好讚」，另外也有網友幽默吐槽「中間那點可以換成破布子嗎，不要青豆仁！」、「青豆仁不行啦」、「吃不飽啦」、「三色豆請轉換食材謝謝」。（編輯：楊智傑）