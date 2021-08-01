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花7元買「破舊勺子」！專家鑑定後嚇壞　拍賣價差1.2萬倍

▲英國有男子花20便士（約新台幣7.8元）買了一根破勺子，沒想到最終以1.2萬倍的價格賣出。（示意圖／翻攝自《pixabay》）
▲英國有男子花20便士（約新台幣7.8元）買了一根破勺子，沒想到最終以1.2萬倍的價格賣出。（示意圖／翻攝自《pixabay》）

編輯中心/綜合報導

2021-08-01 18:21:59

許多人喜歡逛二手市集，除了能以便宜的價格買到想要的東西，有時也能發現意想不到的寶藏。近日，英國就有名男子在市集上，看到一根非常破舊的勺子，但他卻認為這根勺子可能是古物，便花了20便士（約新台幣7.8元）買下，沒想到最後竟以1.2萬倍的價格賣出，讓人相當驚訝。

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根據《都市日報》報導，英國一名男子日前到倫敦的二手市集「Car boot sale」逛街，突然看到一根奇特的勺子，外型不但有些彎曲、手柄非常的細長，看起來似乎還泡過水，但他卻認為這根勺子很特別，可能是中世紀時期的古物，於是就花了20便士買下勺子。

男子後來將勺子拿到薩默塞特郡的勞倫斯拍賣行（Lawrences Auctioneers）進行拍賣，經過銀器專家布切（Alex Butcher）的研究，表示這根勺子僅重0.35盎司，柄為四邊形設計，擁有13世紀後期的設計風格。

▲銀器專家研究後，發現勺子擁有13世紀後期的設計風格。（圖／翻攝自《Lawrences
▲銀器專家研究後，發現勺子擁有13世紀後期的設計風格。（圖／翻攝自《Lawrences Auctioneers》臉書）
布切接著指出，在勺子被發現之前，可能是一直埋在地下或河床中數百年，導致它出現變形狀況，或是被從河上經過的船隻壓壞的，因此他估計勺子價值為500英鎊（約新台幣1.9萬元）。怎料，勺子開始競標後，竟以1900英鎊（約新台幣7.4萬元）的價格成交，再加上額外費用，買家一共支付2375英鎊（約新台幣9.2萬元），與男子當初買的價格差了1.2萬倍。

這也讓布切忍不住說「當我發現賣家不是銀器專家，只是一個愛逛二手市集的愛好者時，感到非常驚訝，這也顯示他具有獨到的眼光」，而男子也對拍賣結果非常滿意，並打算用這一筆錢至英格蘭東部度假。（編輯：許智超）

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