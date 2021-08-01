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男理髮見「設計師少1動作」！過來人安慰：實話總是傷人

▲有網友到髮廊理髮後，卻發現設計師並沒有幫他拍照當成美髮作品之一，因此好奇詢問「為什麼我的設計師都沒有幫我拍照？」（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝PhotoAC）
▲有網友到髮廊理髮後，卻發現設計師並沒有幫他拍照當成美髮作品之一，因此好奇詢問「為什麼我的設計師都沒有幫我拍照？」（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝PhotoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-08-01 18:28:07

不少人除了會到百元理髮等較便宜的店面修剪頭髮，也有人會甘願到高級髮廊打理髮型，其中有些設計師還會將客人經過改造後的造型，拍攝下來PO上網路成為美髮作品之一。不過，就有一名網友好奇詢問「為什麼我的設計師都沒有幫我拍照？」而引來過來人揭開可能原因。

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原PO於PTT WomenTalk板上發文，表示發現自己的理髮設計師時常在IG上分享客人的髮型照片，但他無奈指出「頂著我設計師剛造型完的頭，那為什麼我每次給他剪完頭他都沒有幫我拍照，並且上傳IG？」讓他好奇詢問「為什麼我的設計師都沒有幫我拍照？」

▲百元理髮。（示意圖／翻攝自
▲網友好奇詢問「為什麼我的設計師都沒有幫我拍照？」（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝自pixabay ）
問題一曝光，立馬引來鄉民們安慰留言，「臉太帥的話，髮型被搶走焦點，髮型就沒參考價值了」、「這種沒有幫你拍照的設計師，我一律建議換一個」、「不要比較好，那個濾鏡真的太可怕了」、「實話總是傷人」、「我也沒有QQ很期待被放的說哈哈哈」。

甚至有過來人分享經驗，「本來說要拍，結果設計師自己染壞後，就說最近懶得拍，給你參考」、「燙大波浪有被放+1」、「我之前也都會被放ig當作品，可是我又不是髮模要收原價，後來就拒絕設計師當她作品集了」、「我剪頭髮有被拍放作品集跟ig」。

不過，也有網友認真解釋原因，「沒被拍比較好吧？覺得被放照片上去很尬，有些設計師只會放染特殊色的」、「染燙才放吧，你下次染彩虹頭試試」、「我覺得是花錢度決定，又染又燙又護的必放，只有修剪的比較少，而且染燙護還加漂的更會放，說好聽是造型改變度，又燙又染又漂當然改變大，但事實就是錢都是疊加上去」。（編輯：陳雅雲）

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