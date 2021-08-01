莊智淵不是一個人！林昀儒「1舉動」惹哭球迷：真的感動
東京奧運男子桌球團體賽，中華隊今（1）日首戰以直落三擊敗克羅埃西亞，順利晉級8強。不過，就有球迷眼尖發現莊智淵、林昀儒、陳建安三人間的互動，其中林昀儒的貼心舉動，讓大批網友感動直呼「莊智淵不是一個人！」
編輯中心/綜合報導
2021-08-01 19:12:31
原PO於PTT上以「桌球男子團體賽是不是很感動」為題發文，表示莊智淵、陳建安、林昀儒雖然各差一個世代，但都是桌球好手，這次同框參加比賽，讓他對團隊展現的團結感十分感動，「大家一起在場邊為其他選手加油感覺，然後接著輪流上，其他運動項目應該很難可以這樣呈現」。
不僅如此，先前莊智淵參加桌球男單比賽時，總是隻身一人，讓不少球迷十分不捨，但這次卻不同以往有隊友陪伴。原PO也眼尖發現林昀儒貼心遞水給莊智淵，讓他興奮大讚「莊哥不是一個人！」最後感動表示「莊智淵要把棒子交給昀儒了，最後一場同框畫面，真的很感動」。
貼文一出，瞬間就引來不少網友留言，「莊哥真的很棒」、「真的感人嗚嗚QQ」、「從小莊看到老莊，他真的很棒」、「很感動，桌球的世代傳承」、「男團拿個獎牌吧！！加油」、「很讚讚，台灣優質選手！」、「真的，20-30-40一起好感動」、「感人，爸爸帶兒子的感覺」。（編輯：陳雅雲）