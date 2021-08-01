看麟洋配金牌戰遇失火！她逃難見「一幕」愣：真的很支持
台灣羽球「最強男雙」李洋、王齊麟在昨（31）日金牌戰擊敗中國隊，拿下我國奧運羽球史首面金牌。對此，就有網友分享，她們全家人看完戴資穎贏球後，意外碰上公寓樓下失火，沒想到在逃難過程中，爸爸竟高興大喊一句，讓她無奈又好笑，貼文也引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-01 21:16:02
原PO在《爆怨2公社》表示，她們全家人日前在客廳看奧運，正好看完戴資穎打進女單金牌戰，想先吃晚餐休息一下，而爸爸一邊吃一邊用手機繼續看比賽。怎料，她吃到一半突聞到一股臭味，於是立刻把電器插頭拔掉，她們也拿毛巾遮住口鼻，準備從樓梯逃生。
原PO指出，她們當時要下樓逃生，卻發現樓梯間已經充滿火焰，滾滾黑煙不斷往上竄升，因此只好躲回家中陽台等待救援，直到消防隊到場並把火勢撲滅，她們也趕緊衝到馬路旁避難，結果竟聽到爸爸高興大喊「OHYA，台灣又贏了，今天是金牌！」
原來是爸爸在逃難過程中，還繼續觀看男雙金牌戰的即時賽況，讓原PO忍不住感嘆，「平安的同時，我爸真的用心在支持台灣選手，還不忘在線即時播報，恭喜台灣又贏了，也恭喜我爸可以準備整理家裡」，她也提到，幸好沒人受傷，但樓上住戶都被黑煙波及，「比賽前我跟我媽才輪流擦完的地板，現在又全部黑了…」。
貼文曝光後，網友也紛紛回應，「人平安最重要，爸爸還是樂觀去賽事了」、「平安就好，但爸爸也太可愛」、「幸好沒事，你們家好淡定，特別是爸爸心臟好大」、「看到爸爸說『OHYA，台灣今天又贏了』抱歉，我有笑了一下，爸爸很可愛」、「平安就是福氣，人沒事就好」、「還好原PO警覺心高，沒事就好」。（編輯：許智超）