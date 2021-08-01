小戴爭金惜敗！他嘆「不想看頒獎」 網反讚：兩人都超棒
「世界球后」戴資穎在今（1）日激戰3局後，以1:2不敵中國大陸好手陳雨菲，無緣拿下奧運金牌。對此，就有網友分享自身的感受，當他看完這場金牌戰，卻不太想看頒獎，也忍不住說「輸了中國好難過」，貼文一出，網友卻不認同他，紛紛直呼「這場真的很精彩，兩位選手都很棒！」
編輯中心/綜合報導
2021-08-01 23:11:55｜2021-08-02 00:20:35
原PO在《PTT》表示，當他看到輸掉這次的金牌戰後，並不太想看接下來的頒獎典禮，但是身為球迷又很想看小戴，這讓他感到十分矛盾，悲情地說「好矛盾哦！到底要不要看，我很想聽國旗歌，輸給中國好難過，輸給其它國家還比較不會那麼難過」。
貼文曝光後，網友們卻不認同原PO，並強調這次的金牌戰很精彩，兩位選手的表現都很優秀，「別難過了，陳雨菲打的很棒，所謂玉要磨才會亮，今天打得很精采，小戴未來技術會更精進」、「還是為小戴驕傲！看小戴領獎」、「看啊，對方贏的光明正大」、「只有一日球迷才在那崩潰，打得很精采欸」、「有什麼好不看的，銀牌也是史上最好成績了」、「小戴有進步就好，至少有銀牌了」。（編輯：許智超）