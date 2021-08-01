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小戴爭金惜敗！他嘆「不想看頒獎」　網反讚：兩人都超棒

▲戴資穎在金牌戰激戰3局後可惜落敗，對此，就有網友感嘆，自己不想看頒獎，卻遭到網友反駁。（圖／體育署提供）
▲戴資穎在金牌戰激戰3局後可惜落敗，對此，就有網友感嘆，自己不想看頒獎，卻遭到網友反駁。（圖／體育署提供）

編輯中心/綜合報導

2021-08-01 23:11:55｜2021-08-02 00:20:35

「世界球后」戴資穎在今（1）日激戰3局後，以1:2不敵中國大陸好手陳雨菲，無緣拿下奧運金牌。對此，就有網友分享自身的感受，當他看完這場金牌戰，卻不太想看頒獎，也忍不住說「輸了中國好難過」，貼文一出，網友卻不認同他，紛紛直呼「這場真的很精彩，兩位選手都很棒！」

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原PO在《PTT》表示，當他看到輸掉這次的金牌戰後，並不太想看接下來的頒獎典禮，但是身為球迷又很想看小戴，這讓他感到十分矛盾，悲情地說「好矛盾哦！到底要不要看，我很想聽國旗歌，輸給中國好難過，輸給其它國家還比較不會那麼難過」。

▲許多網友認為金牌戰很精彩，而且戴資穎奪銀牌也創下紀錄，因此更應該看頒獎典禮。（圖／美聯社）
▲許多網友認為金牌戰很精彩，而且戴資穎奪銀牌也創下紀錄，因此更應該看頒獎典禮。（圖／美聯社）
貼文曝光後，網友們卻不認同原PO，並強調這次的金牌戰很精彩，兩位選手的表現都很優秀，「別難過了，陳雨菲打的很棒，所謂玉要磨才會亮，今天打得很精采，小戴未來技術會更精進」、「還是為小戴驕傲！看小戴領獎」、「看啊，對方贏的光明正大」、「只有一日球迷才在那崩潰，打得很精采欸」、「有什麼好不看的，銀牌也是史上最好成績了」、「小戴有進步就好，至少有銀牌了」。（編輯：許智超）

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