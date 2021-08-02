COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

威力彩飆10億！命理師揭「旺財黃金1小時」：財神在南方

▲威力彩已連槓35期，下期頭獎上看10億元。對此，命理老師「泓葆先生」就在臉書分析，吉時在晚上19-21點，挑住家南方的彩券行買威力彩，是財氣最旺之時。（圖／NOWnews資料照）
▲威力彩已連槓35期，下期頭獎上看10億元。對此，命理老師「泓葆先生」就在臉書分析，吉時在晚上19-21點，挑住家南方的彩券行買威力彩，是財氣最旺之時。（圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2021-08-02 07:39:01

威力彩已連續35槓，今（2）晚將再次開獎，頭獎累積金額上看10億元。對此，命理老師「泓葆先生」就在臉書分析指出，財神在正南方，吉時則在晚上19-21點，而由於彩券要在晚上20點前買才算是本期彩券，因此黃金旺財時間就在「19-20點」之間。

我是廣告 請繼續往下閱讀

泓葆先生發文表示，今天最吉祥的時間是晚上19-21點，挑住家南方的彩券行買威力彩，是財氣最旺的時候。不過，千萬要記住，要在20點前買才算是在這一期的彩券。

▲威力彩以連槓35期，下期頭獎累積將額上看10億元。（圖／資料照）
▲威力彩已連槓35期，下期頭獎累積金額上看10億元。（圖／資料照）

泓葆先生指出，買彩卷前，可以在家用芙蓉、抹草沐浴，如此能去除厄運，也可以先在家拜祖先，跟祖先撒嬌，再去彩券行領祖先給的紅包。

此外，泓葆先生也提醒大家，「買彩券一定有風險，請詳細衡量自己的福報，量力而買。幸運中獎時，一定要把這幸運的能量傳遞出去，透過善循環，滾動更大的福報唷！」（編輯：許苡晴）

▲泓葆先生分析指出，今（2）天最吉祥的時間是晚上19-21點，挑住家南方的彩券行買威力彩，是財氣最旺的時候。（圖／翻攝自泓葆先生臉書）
▲泓葆先生分析指出，今（2）天最吉祥的時間是晚上19-21點，挑住家南方的彩券行買威力彩，是財氣最旺的時候。（圖／翻攝自泓葆先生臉書）
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

疫苗不足是中央還是地方的問題？

中央
地方
93.08%6.92%
2021-07-30-2021-08-02

您滿意目前居住縣市的疫苗施打率嗎

滿意
不滿意
19.85%80.15%
2021-07-30-2021-08-02

您覺得台灣奧運獎金多嗎？

不多
64.29%35.71%
2021-07-30-2021-08-02
哪個奧運天菜的顏值在你心中是TOP1？

哪個奧運天菜的顏值在你心中是TOP1？

繼續作答
哪個奧運女神的顏值在你心中是TOP1？

哪個奧運女神的顏值在你心中是TOP1？

繼續作答
即時
推薦閱讀