威力彩飆10億！命理師揭「旺財黃金1小時」：財神在南方

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泓葆先生發文表示，今天最吉祥的時間是晚上19-21點，挑住家南方的彩券行買威力彩，是財氣最旺的時候。不過，千萬要記住，要在20點前買才算是在這一期的彩券。
泓葆先生指出，買彩卷前，可以在家用芙蓉、抹草沐浴，如此能去除厄運，也可以先在家拜祖先，跟祖先撒嬌，再去彩券行領祖先給的紅包。
此外，泓葆先生也提醒大家，「買彩券一定有風險，請詳細衡量自己的福報，量力而買。幸運中獎時，一定要把這幸運的能量傳遞出去，透過善循環，滾動更大的福報唷！」（編輯：許苡晴）
編輯中心/綜合報導
2021-08-02 07:39:01
泓葆先生發文表示，今天最吉祥的時間是晚上19-21點，挑住家南方的彩券行買威力彩，是財氣最旺的時候。不過，千萬要記住，要在20點前買才算是在這一期的彩券。
泓葆先生指出，買彩卷前，可以在家用芙蓉、抹草沐浴，如此能去除厄運，也可以先在家拜祖先，跟祖先撒嬌，再去彩券行領祖先給的紅包。
此外，泓葆先生也提醒大家，「買彩券一定有風險，請詳細衡量自己的福報，量力而買。幸運中獎時，一定要把這幸運的能量傳遞出去，透過善循環，滾動更大的福報唷！」（編輯：許苡晴）
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