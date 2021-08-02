本屆奧運最大驚奇是？網狂指「這位」：看第一天以為爆了

東京奧運於7月23日如火如荼地展開，預計所有比賽將於8月8日告一段落，而截至目前為止，台灣已拿下2金4銀4銅的好成績，創下歷史新高！對此，有網友就在PTT好奇發問「本屆奧運最大驚奇是誰？」結果全場紛紛點名「這位」，有鄉民甚至直呼「看第一天以為爆了...」

我是廣告 請繼續往下閱讀

原PO在PTT八卦板以「

潘政琮和黃筱雯是不是本屆最大驚奇？

」為題發文，他表示，「本屆奧運高爾夫男子組銅牌潘政琮和拳擊女子蠅量級，目前確定至少有銅牌的黃筱雯，兩人的名字鮮少被媒體提及，多數人感到陌生也正常，甚至搞不好還很多民眾不知道這兩個項目台灣有派選手去比賽」，他並好奇詢問大家「在這種絕非奪牌熱門的項目卻順利奪牌，潘政琮與黃筱雯，算得上本屆最大驚奇吧？」

▲東京奧運台灣好手潘政琮。（圖／美聯社／達志影像）

▲東京奧運台灣好手潘政琮。（圖／體育署）

貼文一出，許多網友一致認同，認為「

潘政琮

」是最大驚奇無誤，紛紛回應「潘政琮真的是很驚奇，一路逆轉」、「潘第一天真的不佳，後面急起直追很強」、「潘那個是大驚奇」、「潘那個太誇張，第一天沒失常他就冠軍了」、「小潘看第一天以為爆了，沒想到後面整個拉起來，更驚訝的是前幾天打得不錯」、「黃在不同量級拿過冠軍，頂多是台灣人沒關注，潘真的是黑馬」、「潘這劇本都可以拍片了，有夠扯！」

另也有人直指「+0（羅嘉翎）我婆才是最大驚喜吧」、「羅+0吧！去觀光順便拿到牌」、「這屆一堆驚奇吧！以前一堆16強8強就出局」、「柔道（楊勇緯）也是吧，沒得過牌啊」、「羽球男雙（王齊麟、李洋）才是吧」；此外，還有網友認為「沒有什麼是驚奇，單純是你沒注意到」、「選手背後的努力你沒看見而已」。（編輯：許苡晴）