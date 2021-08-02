豆花的「湯」選啥才好吃？網推2絕配：可不加料吃完整碗

天氣越來越炎熱，許多人都會吃上一些清涼食物來消暑，除了剉冰、冰仙草外，冰豆花也成了民眾夏日最愛的甜品之一。而近日有網友就好奇在PTT詢問大家「『豆花』的『湯』都會選什麼阿？」結果許多老饕都秒推「2絕配」，直呼「可以不加料吃完整碗」。

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原PO在

PTT女孩板

發文表示，「豆花」的湯底選擇一般就是「糖水」、「豆漿」跟「牛奶」可以選，他透露，如果豆漿是好喝的那種，他會先選豆漿，搭起來比較順口，次選擇是牛奶，也算順口，但就是那樣而已，沒特別驚艷，最後才會選糖水，因為豆花的湯通常都配糖水，所以糖水被他擺在最後，他也好奇詢問大家「豆花的『湯』都會選擇什麼來搭阿？」

▲一名網友好奇在PTT詢問大家「『豆花』的『湯』都會選什麼阿？」掀起討論。（圖／翻攝自PTT）

問題一出，許多網友一致推薦「

豆漿

」與「

糖水

」，紛紛留言「豆漿！豆漿！豆漿！」「只有配豆漿可以不加料吃完整碗」、「無糖豆漿+糖漿」、「只吃豆漿豆花」「糖水、冰沙加滿」、「有豆漿選豆漿，沒有就只能糖水」、「唯一糖水，沒有就不買」、「糖水或豆漿」。

此外，還有一名老饕透露，自己之前有吃過「杏仁奶」口味的豆花，口感和味道都令人驚艷！（編輯：許苡晴）