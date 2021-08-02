12星座8月運勢吉凶出爐！「這位」財運在26日前後達高峰

時間過得飛快，又進入8月了，知名塔羅牌老師艾菲爾分析指出，目前逆行的行星有木星、土星、海王星、冥王星，肩上的擔子是不是感覺更重了？壓力山大？這段時間你我都辛苦了！而其他星星即將迎來的變化有：8/12水星進入處女座、8/30水星進入天秤座、8/16金星進入天秤座、8/19天王星逆行於金牛座。而「牡羊座」的人8月財運漸入佳境，有望在26日前後達到高峰，值得期待一下。





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牡羊座





進入8月後，牡羊寶寶會有點提不起勁，很常有半途而廢的想法油然而生，這是因為太多事情接踵而來，讓你有些招架不住。你需要集中精神，專注一件事，處理完一件後再進行下一件，讓自己心性穩定下來，就能安然過關。已經有長久交往對象的白羊寶寶會很希望雙方關係能突破到下一階段，偏偏對方就是木頭人，所以不要期待對方能猜中你的想法，就開門見山說吧！財運漸入佳境，在26日前後達到高峰，能期待有好事發生喔！





金牛座





這個月常會有擦身而過，失之交臂的狀況發生，例如：錯過工作的好機會、曖昧對像被人攔胡之類的，或是錯失一些很棒的機會。如果不想繼續捶心肝自哀下去，請打開你的雷達，用心觀察細節，謀定而動。單身金牛寶寶要脫單，不妨嘗試與自己興趣相投者發展看看，不要因長相或是職業就判對方出局，進一步了解後，你會發現相處起來愉快輕鬆，嘗試一次這樣的感情也不錯。





雙子座





人緣頗好的一個月，工作上與人互動多，你想做的提案或是建議在8/10前後提出會比較容易通過，這時期的你思路清晰，能說動人心。工作上親力親為，確實掌握機運在手中就會成功並帶來財富上的好運。8/15或8/26都有因謊言被戳破而捅了簍子的狀況發生，與其讓自己信用被打折，不如誠實為上策！尤其是雙子男，千萬不要因義氣幫朋友騙女友，搞得火燒到自己。曖昧對像一旦發現你會掩護朋友而澆熄熱情，來及不萌芽的戀情就只能當回憶。





巨蟹座





積極正能量的態度讓巨蟹寶寶運勢一帆風順。雖然你一路走來靠的都是自己努力及果決判斷而獲得成功，不過，事業有成的現在，要廣納他人意見，會讓你發展得更好。戀愛運有些停滯不前，不是沒機會，只是你疏於耕耘的緣故罷了。想脫單的話，要主動試著把其中覺得不錯的對象，作為戀愛候補對象來發展看看。另外，對朋友的感情不要下指導棋，即使你的建議是對的，也點到為止就好，苦口婆心會搞到最後自己不是人。





獅子座





專注力跟判斷力是本月讓你通往成功的金鑰！特別要注意身邊發生的任何細微小事，你能從中獲得靈感的啟發，再加上專注力跟判斷力的發揮，就能順利推波助瀾取得不錯的事業成果喔！因為金錢跟親友可能會有點意見不合起糾紛，導致關係降至冰點，也不用洩氣，懂你的就會繼續同行。戀愛運上升的一個月，戀愛泉源乾枯已久的獅子寶寶，請明確表態戀人招募中，有助更多選擇浮出檯面喔！





處女座





處女座8月在整體運勢上升抬轎的幫襯下，只要按部就班做好必須做的事，一切都會往更好的方向發展。特別是面臨工作上競爭壓力時，要拉大與競爭者的距離，就是要抓住機會，並且把心裡所想到的想法都付諸行動，競爭者就只能看著你的車尾燈越變越小至不見。戀愛運在月初達到高峰後將呈現下降趨勢，想告白的莫蹉跎，把握時機盡早出擊，才不會變成捶心肝祝福他人的無言結局。





▲知名命理老師艾菲爾。（圖／翻攝自艾菲爾臉書）

天秤座





本月整體運勢會在不知不覺中慢慢上漲，到月底達到最佳狀態，所以有想要達成的目標，最好是在月初就開始進行規劃並著手準備，有足夠的準備後，最後拍案執行放到月底，趁運勢佳時執行,在天時地利人和之下，成功入手在望。戀愛運水準持平，想脫單的話，可以選擇從老鄉中興趣相投的朋友開始試著發展，會有機緣發展出不錯的戀愛關係。財運可能會有不錯的開張，只要為人正直，不貪圖小利，值得期待。





天蠍座





這個月要長點心眼，多留意他人各種行為跟發言背後的含義，才能提早因應，避開即將降臨的麻煩事。在工作上，同樣要保持細膩，你就能指出細節裡的魔鬼給出適當建議，讓長官對你刮目相看。月初財運起頭雖不錯，但隨著時間有下降的趨勢，抑制交際費跟物慾就能減少支出，或者是可以把不用的物品拿去網上拍賣，可以增加意外收入喔！可能在同學會時，與許久未見的前任，再次激起危險火花，如果要開始，就要有所覺悟囉！





射手座





近來對現狀及未來充滿不安感，很希望能獲得一些支持。你不需強顏歡笑，展現一貫的射手寶寶活力，誰都會有心情低落的時候，與其聽信他人建議，不如自己沉澱。你爾偶也可以宅，或是專注於自己的興趣去轉換心情，可能就會豁然開朗。財運穩健上升，投資績效也不錯，能度過手頭寬裕的一個月。剛交往不久的射手寶寶要學習接受對方的缺點，寬容以對，不要看不習慣就說出口，會讓戀情瞬間冷卻不說，甚至走上分手一途。





魔羯座





8月受到好運眷顧，工作上能獲得不少機會，只要能適時抓住機會，成功非你莫屬。當然機會來時，也會有面臨一些挑戰的時候，克服挑戰的關鍵答案在魔羯寶寶自己身上，好好運用過往經驗，即使狀況不完全相同，但是你的靈活能夠替自己開出一條路。財運起伏較大，不過於期待就不會受傷害。戀愛運上升，不論是敗部復活的戀情，或是戀人招募中，都有不錯的機會，尤其是想與另一半共組家庭的，本月是求婚的好時機!





水瓶座





進入8月後，工作上與他人的衝突會變多，要小心不要因此而過於患得患失，可是會導致更大的損失發生。這個月與金錢的緣分較薄，左手進右手出的，要有意識地進行節約新生活，替自己的荷包好好把關。戀愛運勢雖不錯，想要發展穩定的戀情的話，你需要搞清楚自己是不是真心喜歡對方，而不是僅是當下氛圍的會錯意。8/18前後單戀有機會變成兩情相悅，多些知性對話的交流，會讓對方與你的關係升溫。





雙魚座





第六感跟直覺很強的一個月，請相信自己的判斷去行動，展現出來的自信將會引導你邁向成功之路，理想藍圖有很高的機會能被實現。戀愛關係的發展適合從身邊著手，工作或是打工認識的對像中不乏與你興趣相投者，只要對自己坦率些,就能讓雙方的關係更進一步。不過，務必要確認對方是單身，才不會莫名其妙的當了第三者而不自知。財運起伏大，尤其是千萬不要打腫臉充胖子，做超過能力的支出，縱使是好朋友借錢，也是要量力而為。（編輯：許苡晴）





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