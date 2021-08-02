中華隊東奧奪下10面獎牌！他列台人「真實心得」爆共鳴

我國「世界球后」戴資穎昨（1）日再東京奧運羽球女單賽事奪得銀牌，創下我國羽球女單最佳成績，也突破個人生涯紀錄，至今台灣代表團共累積2金4銀4銅，總獎牌數達到10面也是史上單屆最高的紀錄。對此，律師呂秋遠就透過臉書紀錄下自己觀看奧運的10條心得，引發不少台灣球迷共鳴。

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呂秋遠臉書

表示，歷屆奧運比賽中「我國的選手從來沒像這次這麼厲害過」，打過奧運的人就是該領域中的佼佼者，就算沒進入16強，在全球78億人之中一樣是全世界的第17名，「贏了很開心，輸了不悲情，我喜歡這樣。但是觀賽過程中，請注意心臟病、高血壓與胃痛會不會發作」。

另外他也逗趣表示「如果每次看比賽，台灣選手都會輸球賽，請自己淨身，畢竟不是每一對選手都可以聖杯」，更站在鼓勵立場指出雖然父母可能不知道羽球的勝負標準，但是他們知道小戴很努力就夠了，「不要這麼嚴苛的對待選手的表現，那只是一場比賽。一場比賽，不會決定誰是女帝，而是無數的比賽，造就了現在的她」。

▲戴資穎在金牌戰中對上中國大陸選手陳雨菲，可惜最後局數1比2落敗，拿下羽球女單銀牌。對此，名醫施景中也揭開3關鍵數字，讓網友看了挺爆，直呼「我們贏了」。（圖／美聯社）

對於賽場勝負，呂秋遠感嘆比賽就是「沒這麼厲害的人看厲害的人表現」，所以沒上場的人請多鼓勵選手，而不是檢討他們有多少失誤、有多可惜，「因為他們比你更喜歡檢討自己」，同時也鼓勵「輸了別失落，因為人生，總會有輸的時候，謝謝這些選手給我們這麼好的共同回憶，很幸運、很榮幸可以跟他們一起成為台灣人」。

心得曝光後也吸引不少台灣網友產生共鳴，事實上靠著郭婞淳、麟洋配在舉重和羽球男雙摘下金牌後，我國在跆拳道、柔道、射箭、羽球、桌球、拳擊、體操等賽事項目共累積2金4銀4銅，成功締造台灣參與奧運史上最高獲牌數量，不少網友也期待後續台灣選手能再創佳績，包含因拳擊賽制進入四強賽後確定至少有銅牌得台灣拳擊選手黃筱雯。（編輯：楊智傑）