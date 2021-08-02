威力彩上看10億！「4星座」財運旺到爆　有望成億萬富翁

威力彩已經連續35槓，將在今（2）晚再次開獎，而頭獎累積金額也上看10億元。對此，小孟老師也在臉書粉專《小孟老師星座塔羅牌之清水孟》發文，表示這「4個星座」財運超旺，有機會中大獎，成為億萬富翁，快揪家人朋友一起來看看吧！





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▲威力彩連續35槓，將在今（2）晚再次開獎，而頭獎累積金額也上看10億元。對此，小孟老師也表示這「4個星座」財運超旺，有機會中大獎。（圖／NOWnews資料照）

× ▲威力彩連續35槓，將在今（2）晚再次開獎，而頭獎累積金額也上看10億元。對此，小孟老師也表示這「4個星座」財運超旺，有機會中大獎。（圖／NOWnews資料照）

Top4：處女座

今日（8月2日）金星旋轉移入處女座的本命元辰宮位，顯示處女座財水充沛，財富能量旺到爆表，金星也為桃花穴位，建議下注前冥想粉色玫瑰花或水蜜桃，再到投注下注，說不定會有好事發生。





Top3：牡羊座





今日（8月2日）太陽水星移入牡羊座的五宮偏財宮位，並且與五宮的火象能量結合，顯示8月2日牡羊座偏財宮能一飛沖天，建議下注前將鑰匙放在口袋裡再放千元大抄，就能開啟財庫讓財富不斷噴發。





Top2：金牛座





今日（8月2日）太陽與水星加快移入金牛座的家庭長輩宮位，並且進入四宮與土象元素結合，顯示今日你可以尋找家人來幫你下注或選號，若家人在異鄉，可以與他們通完電話再下注，才能達到藉由家人的財運來引進自身財氣。





Top1：獅子座





今日（8月2日）太陽與水星加速移入獅子座本命宮並且在元辰位上發光發熱，兩星互相照耀獅子座的財寶庫，小孟老師建議你們下注前打開手機觀看火紅色的火燄，或紅色的彩油再去下注，藉由火星的紅色能量吸收大量財火入庫，將能帶旺你的財氣。





另外，小孟老師也透露「開運財神方位」為南方，建議尋找住家或辦公室南方的投注站下注，較能夠得到好財氣；而「好運時辰」則為「中午11：00到下午13：00和下午15：00到19：00」。（編輯：郭佩蓉）



