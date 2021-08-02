賽場外更呆萌！林昀儒「拍攝初體驗」羞喊：跟比賽一樣累

2020東京奧運桌球男單賽事讓台灣桌球小將「小林同學」林昀儒登上奧運殿堂，也走進世界的矚目眼光，首次參與奧運就追平「桌球教父」莊智淵所寫下的我國男單最佳紀錄，雖敗猶榮更讓不少台灣人將他視為「國民弟弟」期待日後精采表現。其實在場上有著「沉默殺手」的他，一年前的廣告拍攝幕後就捕捉了他私底下的呆萌模樣，超真實反應更讓網友全喊融化了。

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台灣桌球小將「小林同學」林昀儒在台灣有「天才少年」、「沉默殺手」等不同稱號，儘管在奧運賽場上以總比分3比4惜敗德國老將奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov），但初登奧運就拿混雙銅牌，又追平桌球教父莊智淵寫下男單最佳紀錄的他也因為超強實力與受訪時誠懇模樣瞬間吸引不少支持者，更一夕之間成為全民弟弟，讓不少關注比賽的台灣人直呼「他就是社區內會看到那種乖乖練球的孩子」、「真的會無條件支持他耶！」。

不過除了球場上的表現令人佩服，離開賽場光環的林昀儒1年前擔任保險公司品牌代言人時，曾在拍攝廣告現場展現另一面專注又認真的模樣，不論是拍攝動態畫面讓林昀儒回到選手狀態接發擊球，或是靜態棚拍時都呈現強大氣場，就算一整天拍攝下來超過13小時也不顯疲態。

▲林昀儒首次進行廣告拍攝有些生澀。（圖／錠嵂保經提供）

▲ 不論何時都能切換為專注模式的他在拍攝上也輕易上手。（圖／錠嵂保經提供）

而在拍攝過程中的幕後花絮片段，林昀儒接受採訪時被問到第一次長時間進行廣告拍攝下來有什麼樣的心得感想，他一派輕鬆的表示「正常」，而究竟是整天拍下來比較來還是賽場上打球比較累，林昀儒則想了想才羞赧笑回「差不多」，十足展現了他平常就訓練有素的體力與耐力。（編輯：楊智傑）