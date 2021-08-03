影／浮誇系精品高跟鞋　「後跟可開門」閃瞎路人

一雙漂亮的高跟鞋，能讓愛美人士心動不已，且幫自己的外型打扮加上不少分數，因此在選擇高跟鞋的時候，往往會讓「鞋控」傷透腦筋。Youtube頻道「崔咪Tramy 」這次就要來跟大家分享，幾款浮誇到不行的高跟鞋，看看這些特殊的款式，能有多吸睛呢？
影像中心/綜合報導
2021-08-03 17:00:00
影片一開始，登場的是義大利品牌「Giuseppe Zanotti Design」出產的「火焰翅膀高跟鞋」，2013年發表的精品，配上搶眼的火焰翅膀，讓美國嘻哈歌手Kanye West也驚訝不已，甚至請設計師設計一款全白的款式，在新專輯中發表亮相。
接著登場的是鞋跟特殊的「口紅高跟鞋」，由義大利品牌「Alberto Guardiani」設計，在2010年的時候問世，一上市便轟動了世界，由於鞋跟處的口紅顏色甚至可以做替換，因此擄獲不少愛美人士的心。
說到特殊鞋跟，崔咪接著拿出這款由「Dolce Gabbana」設計的高跟鞋，其作品更是特殊鞋跟的代表，除了經典漂亮的鞋面，這雙鞋的跟處竟然是可以開合的設計，猶如布穀鳥時鐘一樣，既特殊又吸睛。然而影片中還有許多特別的設計，想知道更多精美的高跟鞋，請鎖定影片內容。（文字編輯：沈傳恩）
▶ 感謝授權：崔咪Tramy
原始影片：https://youtu.be/oWc7XxKrhb0