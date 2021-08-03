COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

影／浮誇系精品高跟鞋　「後跟可開門」閃瞎路人

▲　網紅崔咪開箱自身收藏，「浮誇高跟鞋」哪雙讓你最驚訝？（圖／崔咪Tramy 授權）
▲　網紅崔咪開箱自身收藏，「浮誇高跟鞋」哪雙讓你最驚訝？（圖／崔咪Tramy 授權）

影像中心/綜合報導

2021-08-03 17:00:00

一雙漂亮的高跟鞋，能讓愛美人士心動不已，且幫自己的外型打扮加上不少分數，因此在選擇高跟鞋的時候，往往會讓「鞋控」傷透腦筋。Youtube頻道「崔咪Tramy 」這次就要來跟大家分享，幾款浮誇到不行的高跟鞋，看看這些特殊的款式，能有多吸睛呢？

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲
▲火焰翅膀的高跟鞋，設計相當特殊。（圖／崔咪Tramy  授權）
 

影片一開始，登場的是義大利品牌「Giuseppe Zanotti Design」出產的「火焰翅膀高跟鞋」，2013年發表的精品，配上搶眼的火焰翅膀，讓美國嘻哈歌手Kanye West也驚訝不已，甚至請設計師設計一款全白的款式，在新專輯中發表亮相。

▲這雙口紅型的高跟鞋，鞋跟處甚至能換顏色。（圖／崔咪Tramy
▲這雙口紅型的高跟鞋，鞋跟處甚至能換顏色。（圖／崔咪Tramy 授權）
 

接著登場的是鞋跟特殊的「口紅高跟鞋」，由義大利品牌「Alberto Guardiani」設計，在2010年的時候問世，一上市便轟動了世界，由於鞋跟處的口紅顏色甚至可以做替換，因此擄獲不少愛美人士的心。

說到特殊鞋跟，崔咪接著拿出這款由「Dolce Gabbana」設計的高跟鞋，其作品更是特殊鞋跟的代表，除了經典漂亮的鞋面，這雙鞋的跟處竟然是可以開合的設計，猶如布穀鳥時鐘一樣，既特殊又吸睛。然而影片中還有許多特別的設計，想知道更多精美的高跟鞋，請鎖定影片內容。（文字編輯：沈傳恩）

▲最特別的就是這雙，鞋跟處可以開門的高跟鞋。（圖／崔咪Tramy
▲最特別的就是這雙，鞋跟處可以開門的高跟鞋。（圖／崔咪Tramy 授權）
 

▶ 感謝授權：崔咪Tramy 
原始影片：https://youtu.be/oWc7XxKrhb0

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

疫苗不足是中央還是地方的問題？

中央
地方
93.4%6.6%
2021-07-30-2021-08-10

您滿意目前居住縣市的疫苗施打率嗎

滿意
不滿意
20.43%79.57%
2021-07-30-2021-08-10

您覺得台灣奧運獎金多嗎？

不多
62.56%37.44%
2021-07-30-2021-08-10
哪個奧運女神的顏值在你心中是TOP1？

哪個奧運女神的顏值在你心中是TOP1？

繼續作答
您覺得疫苗採買成功更多是企業還是政府的努力呢？

您覺得疫苗採買成功更多是企業還是政府的努力呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀