北市3日起開放餐飲業內用　相關管理規範、罰則看這裡

台北市長柯文哲在今（2）日的北市防疫記者會上宣布，3日起將開放北市餐飲業內用。柯文哲表示，判定是否維持開放的基準，在於一週中的每日平均確診案例數是否有少於10例，不明感染原則不能多於2例，此外也額外增加「每週社區群聚感染件數不能多於3件」。柯文哲表示，每兩個禮拜會檢視一次疫情狀況，並且決定是否要持續開放或取消，若有突發疫情狀況時則會隨時喊卡。
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針對餐飲業明日起開放內用，柯文哲也公布北市相關規範措施，除了餐飲從業人員每日量體溫、進行健康檢測並作成記錄表供備查外，若出現發燒等其他疑似新冠肺炎的症狀，應當主動向管理人員報告並儘速就醫。此外餐廳方面也要加強防疫相關教育訓練並且記錄，注意隨時佩戴口罩並勤洗手。
而針對餐廳環境的部分，柯文哲指出，重點在於用餐環境要保持良好通風，不同桌之間的人員應保持1.5公尺的距離、獨立包廂、屏風隔間或使用塑膠隔板。而同桌用餐怎則應該採取梅花座方式安排座位，若無法的話則也應該設置塑膠隔板。用餐場所也應該定期清潔及消毒環境，並且確實記錄成冊。
此外針對用餐形式的部分，柯文哲表示如果是自助餐形式的餐廳，食物跟顧客之間應該有適當阻隔，避免食物遭到飛沫污染，並且由服務人員負責夾取。而若是食用桌菜，也應該以提供「個人餐點」為主，或者由專人幫忙分菜與上菜。
至於婚宴活動與餐會的舉辦，北市府方面也訂定相關管制措施。柯文哲強調，仍舊以室內50人室外100人的上限規範為主，但可以允許婚宴場所以隔間的方式進行，但基本上不同的隔間上限仍是50人與100人的規範，且在活動前3日，餐廳方面得向台北市衛生局進行報備。
對於未遵守相關規範的業者或民眾，北市府方面也訂定相關罰則。若餐飲業不遵守，可開罰新臺幣 3,000元以上至1萬 5,000 元以下的罰鍰。台北市長柯文哲表示，不是很重的處罰，拜託各餐廳遵守規則，並將觀察兩個禮拜的餐飲業內用情況，有任何風吹草動會再做緊縮，他呼籲民眾「不要大家一解封就開趴，還是要小心，不要輕敵。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。