北市3日起開放餐飲業內用　相關管理規範、罰則看這裡

台北市長柯文哲在今（2）日的北市防疫記者會上宣布，3日起將開放北市餐飲業內用。柯文哲表示，判定是否維持開放的基準，在於一週中的每日平均確診案例數是否有少於10例，不明感染原則不能多於2例，此外也額外增加「每週社區群聚感染件數不能多於3件」。柯文哲表示，每兩個禮拜會檢視一次疫情狀況，並且決定是否要持續開放或取消，若有突發疫情狀況時則會隨時喊卡。





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▲台北市政府公布餐飲業內用相關防疫準則。（圖／台北市政府提供）

× ▲台北市政府公布餐飲業內用相關防疫準則。（圖／台北市政府提供）

針對餐飲業明日起開放內用，柯文哲也公布北市相關規範措施，除了餐飲從業人員每日量體溫、進行健康檢測並作成記錄表供備查外，若出現發燒等其他疑似新冠肺炎的症狀，應當主動向管理人員報告並儘速就醫。此外餐廳方面也要加強防疫相關教育訓練並且記錄，注意隨時佩戴口罩並勤洗手。





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