寵毛大使／因浪貓晉升人氣插畫家 辛卡米克：差點沒養

從小愛塗鴉的辛卡米克，初期以真實的生活經驗、跟女友小嵐談戀愛的日常、職場的感想創作成漫畫，養貓後更畫出許多貓奴的心聲，討論度開始直直升。如果你是鐵粉，應該知道辛卡米克成為貓奴全是意料之外，幾年前辛卡米克跟小嵐還在同一間公司上班，身為男朋友的辛卡米克每天下班都載小嵐回家，這時生命中出現了虎斑貓「阿草」，雖然本身喜歡貓、但理性考慮到小套房空間不夠，因此並沒有特別想養貓，他能做的只是持續餵養，不知不覺阿草偷偷在他心中占有一席之地。

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▲辛卡米克本人跟網路的形象一樣愛貓又親切！（圖／寵毛網，記者陳明安攝）

× ▲辛卡米克本人跟網路的形象一樣愛貓又親切！（圖／寵毛網，記者陳明安攝）

內心開始動搖的辛卡米克，有天晚上照常去餵阿草，剛好巧遇附近的鄰居也在餵貓、自然而然閒聊起來，鄰居突然拋出一句震撼彈：「你有沒有要把牠帶回去養？如果沒有的話，我就把牠帶走囉！」餵久產生感情的貓突然要被帶走，辛卡米克想都沒想趕緊阻止，情急之下更拜託鄰居幫忙撈貓回住處、把阿草帶回家，在2013年誤打誤撞開始加入養貓的行列。

▲辛卡米克當初不考慮養貓，卻沒想到餵浪貓久了，內心開始動搖。（圖／辛卡米克授權）

× ▲辛卡米克當初不考慮養貓，卻沒想到餵浪貓久了，內心開始動搖。（圖／辛卡米克授權）

收編阿草之後，隔天去動物醫院進行抽血檢查，喜歡羊駝的辛卡米克、來不及取名便在病歷表隨興填上阿草，後來又上網領養橘白貓「阿尼」跟白底虎斑貓「阿馬」，湊成了草尼馬三隻貓，雖然牠們都是愛滋貓，辛卡米克表示只要飲食顧好、讓牠們心情保持愉快，養起來跟一般貓沒有兩樣！

▲辛卡米克心想有能力要養三隻貓才熱鬧，隨口以草尼馬幫貓取名的玩笑話竟成真。（圖／辛卡米克授權）

× ▲辛卡米克心想有能力要養三隻貓才熱鬧，隨口以草尼馬幫貓取名的玩笑話竟成真。（圖／辛卡米克授權）

▲辛卡米克養貓後開始創作出跟貓奴有共鳴的圖文。（圖／辛卡米克授權）

× ▲辛卡米克養貓後開始創作出跟貓奴有共鳴的圖文。（圖／辛卡米克授權）

辛卡米克的靈感來源為草尼馬的生活，養貓趣談圖文引起貓奴們的共鳴，進擊成受歡迎的貓咪人氣插畫家！讓他始料未及的是，養了三年的阿草因慢性腎臟病病情突然惡化，當時在外工作的辛卡米克接到動物醫院電話表示：「貓咪可能撐不過今天。」他請獸醫想辦法讓阿草生命能延續，才從獸醫口中聽到洗腎這一線希望，為了續命開始幫阿草做腹膜透析，腎指數這才稍微降下來，但阿草多撐一個月還是走了。三年後，阿馬也同樣因為腎病離開，見過阿草當時洗腎很痛苦的景象，辛卡米克在阿馬腎指數始終壓不下來時，忍痛選擇帶回家安寧照顧，在身邊好好陪伴牠。

▲阿草跟阿馬因為腎病相繼成為小天使，草尼馬現在只剩下阿馬陪在辛卡米克身邊。（圖／辛卡米克授權）

× ▲阿草跟阿馬因為腎病相繼成為小天使，草尼馬現在只剩下阿馬陪在辛卡米克身邊。（圖／辛卡米克授權）

辛卡米克原本最多只想養三隻貓，直呼沒料到現在竟然同時跟五隻貓生活，如同收集貓咪花色的挑戰，近幾年因緣際會收編朋友撿到的虎斑貓「麥麥」，跟苗栗中途領養三花貓「芽芽，收養懷孕貓媽媽生下的灰色貓「糖糖」，原是寄宿卻被收服留下來養的橘白貓「淇淇」，陸續加入新貓成員、，五隻貓個性分明各自有擁戴的粉絲，在FB專頁圈粉達50萬人！辛卡米克跟小嵐從談戀愛一路畫到養貓、結婚的日子，今年更歡喜迎接小寶寶巴斯的誕生、成為新手爸媽，相信粉絲一定跟寵毛網一樣非常期待小小貓奴的養成！

▲巴斯呱呱誕生，讓辛卡米克跟小嵐晉升新的身分！（圖／辛卡米克授權）

× ▲巴斯呱呱誕生，讓辛卡米克跟小嵐晉升新的身分！（圖／辛卡米克授權）

▲採訪到一半，麥麥陶醉地吸起貓奴的脖子，融化所有人的心！（圖／寵毛網，記者陳明安攝）

× ▲採訪到一半，麥麥陶醉地吸起貓奴的脖子，融化所有人的心！（圖／寵毛網，記者陳明安攝）

辛卡米克在開朗的外表下、向寵毛網道出深埋已久的內心話，當初面對帶牠踏入貓奴世界的阿草離開，其實內心大受打擊，成為貓奴的初體驗都是跟阿草一起共度，牠也是唯一一隻跟他單獨生活的貓，太多難忘回憶讓他傷心欲絕，辛卡米克整理思緒後決定把阿草持續畫在漫畫裡，並將骨灰撒在小盆栽細心呵護，讓時間沖淡慢慢療傷，辛卡米克最後想對五隻愛貓說：「希望說牠們也可以健健康康，多陪我好幾年，這是我的心願」。（編輯：楊釆蓉）

▲收編第七隻貓，讓辛卡米克的人氣又更上一層樓。（圖／寵毛網，記者陳明安攝）

× ▲收編第七隻貓，讓辛卡米克的人氣又更上一層樓。（圖／寵毛網，記者陳明安攝）

▲辛卡米克的家十足貓奴，擺放各種貓跳台跟貓抓板！（圖／寵毛網，記者陳明安攝）

× ▲辛卡米克的家十足貓奴，擺放各種貓跳台跟貓抓板！（圖／寵毛網，記者陳明安攝）

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