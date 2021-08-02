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新北運動場館3日起部分開放　游泳池一律不開放

▲新北市長侯友宜考量整體疫情在可控制的範圍，宣佈從明（3）日起階段式開放新北市公有室內的運動空間。（圖／新北市政府提供）
▲新北市長侯友宜考量整體疫情在可控制的範圍，宣佈從明（3）日起階段式開放新北市公有室內的運動空間。（圖／新北市政府提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-08-02 17:06:23

新北市長侯友宜考量整體疫情在可控制的範圍，宣佈從明（3）日起階段式開放新北市公有室內的運動空間，包括16座國民運動中心、7處健身中心，及八里與中角灣2處水上運動空間；其中游泳池跟淋浴間仍不開放，並要求場館落實防疫。

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▲教育局長張明文說，游泳池是全國一致不開放，其他例如淋浴間、棋藝預覽室、兒童閱覽室、體健設施及遊具，仍不開放。（圖／新北市政府提供）
▲教育局長張明文說，游泳池是全國一致不開放，其他例如淋浴間、棋藝預覽室、兒童閱覽室、體健設施及遊具，仍不開放。（圖／新北市政府提供）
教育局長張明文今（2）日指出，游泳池是全國一致不開放，其他例如淋浴間、棋藝預覽室、兒童閱覽室、體健設施及遊具，仍不開放；開放之餘也要落實防疫措施，全體員工開館前，一律快篩、全館清消，器材使用前後均要消毒，教練每7天要抗原快篩一次，全館人流以50%以下且禁止飲食、全程配戴口罩及維持社教距離，如出現確診者足跡，至少停館3天。

體育處長洪玉玲補充，新北公有室內的運動場館，從8月3日起階段式開放，16座國民運動中心營業時間從下午2點至10點，7處健身中心的開放時間依各場館公告為主；場館內落實防疫指引，全館人流以50%為限、全程配戴口罩、團課保持2公尺距離及每堂課間隔1小時、器材每小時消毒一次，並要求個人運動器具禁止混用，及器材間隔使用。

洪玉玲說，開放的室內運動場館為新莊、蘆洲、淡水、三重、土城、中和、板橋、泰山、永和、汐止、樹林、鶯歌、三鶯、林口、五股、新店共16 座運動中心，森林跑站板橋館、運動易利站新莊店、Waypoint FITNESS新莊館、動趣俱樂部泰山館、板樹體育館勁步訓練站、Fun Gym三重店、喜歡運動中心，及八里水上運動中心與中角灣衝浪中心；此外，新莊體育館及板橋體育館仍不開放。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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