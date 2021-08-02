小戴爭金惜敗！他見大陸教練「1手勢」驚：唐鳳拿手絕招
我國世界球后戴資穎昨（1）日於東京奧運羽球女單金牌戰中，與中國大陸名將陳雨菲對決，雙方激戰3局，最終戴資穎可惜落敗，但仍為我國拿下一面銀牌，展現出來的永不放棄精神，也讓全台人民相當敬佩。不過，台大醫院婦產科名醫施景中就眼尖發現在比賽中，陳雨菲的教練突然擺出神奇手勢，搞笑直喊「難道他也會唐鳳的拿手絕招？」
編輯中心/綜合報導
2021-08-02 17:24:10｜2021-08-02 17:46:27
台大醫院婦產科名醫施景中昨日於臉書上發文，激動表示「好想贏啊！小戴明明攻擊能力超強，拼勁體力也略勝一籌，可惜出界球太多，而對手得分得自小戴失誤的多、自己攻擊得分反而較少。」
然而施景中話鋒一轉，指出陳雨菲的教練羅毅在比賽時，突然擺出了神奇手勢，只見教練將雙手放在頭部兩邊穴道，讓施景中見狀開玩笑直喊「中國的教練，怎麼使出了我們唐鳳的招牌手勢？難道他也會唐鳳的拿手絕招『腦波控制』嗎？」最後施景中也感動向戴資穎喊話，「小戴真的一級棒，他日再來！我們愛妳。加油！我心目中的世界第一。」
貼文曝光後，不少網友也紛紛笑翻留言，「原來不是暗號，是唐鳳式增幅」、「中國教練看得都頭疼了....就知道小戴多難纏」，但仍有人認真解釋「中國教練會出這個姿勢，是陳雨菲當時沒把球打過網時的懊惱反應。」（編輯：陳雅雲）