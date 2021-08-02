雙北明開放內用！他嘆「老店寧外帶」　店家真實心聲曝光

全台疫情警戒降為二級，雙北首長柯文哲、侯友宜宣布明天（3日）將同步開放餐廳內用，同時開放國民運動中心，但仍得依照疫情指揮中心頒布的防疫指引，但如果出現本土Delta變種病毒或確診數、群聚現象及感染原因出現變化，就會立即暫停內用。不過有網友就發現部分餐廳、老店就算可以開放內用仍維持外帶模式，好奇背後原因同時也釣出不少餐飲業者的心聲。

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▲台北市長柯文哲今（2）日在記者會上宣布，8月3日起開放餐飲業有條件內用。（圖／台北市政府）

× ▲台北市長柯文哲今（2）日在記者會上宣布，8月3日起開放餐飲業有條件內用。（圖／台北市政府）

一名網友在PTT以

「就算開放內用是不是很多店覺得沒必要？」

為題發文表示，因為疫情爆發，許多小吃店或餐飲老店的經營方式從只有內用被迫改為提供外帶，但就算現在防疫警戒降級卻不肯開放內用，「KFC、麥當勞通通沒開放，一堆拉麵店、簡餐店也沒開放，就算有開放的，比方三商巧福，隔板隔好隔滿，內用的人數也少得可憐。」

此外，他也提到某些店家會有擺出桌椅店裡卻沒看見半個客人，一問之下才知道是不招待客人內用，讓他每次都得好奇店家究竟是沒生意還是不開放內用，原PO也不禁感嘆這些店家會不會是發現只做外帶還是能賺錢，更因為沒內用少了很多成本跟人事費而決定繼續外帶模式營業，「大家覺得，何時才能回到三個月前，完全不用去想一間店有沒有開放內用的時光呢？」。

▲新北市公布餐飲內用的管理措施，包括設置隔板或梅花座、個人套餐為主，合菜由專人分菜、不提供各唱娛樂設備，及明顯標示消費者離席須戴口罩。（圖／新北市政府提供）

× ▲新北市公布餐飲內用的管理措施，包括設置隔板或梅花座、個人套餐為主，合菜由專人分菜、不提供各唱娛樂設備，及明顯標示消費者離席須戴口罩。（圖／新北市政府提供）

而討論串底下也釣出不少網友討論，其中大部分民眾認為店家仍觀望不願全面開放內用的原因包含疫情仍不算平息、內用規定指引如梅花座、隔板等太麻煩，此時請店員回來也未必保證生意增長，擔心徒增人事成本「內用一有確診者來過就要關店消毒一兩天，那何必開放內用呢？」、「做外帶一樣賺很大，幹嘛開放內用，清潔麻煩」、「感覺狀況兩極，有的外送更賺，有的搞到收掉」。（編輯：楊智傑）