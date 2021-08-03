房市／疫情影響　六都7月移轉月減3成

雖然疫情從5月下旬開始升溫，不過官方的不動產交易類相關統計，一直到7月份的建物買賣移轉棟數，才首見疫情對房市的劇烈影響，六都7月份的買賣移轉棟數出現明顯量縮，移轉棟數合計為1.8萬棟，月減3成且年減25%，由於移轉棟數屬於落後指標，在景氣轉折時無法反映即時市況，7月份在疫情受控後，仲介業普遍的成交量都已經出現明顯回升。
財經中心/綜合報導
2021-08-03 12:00:00
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，5月下旬房市受疫情影響，交易量開始呈現下滑，不過不動產從簽約到地政機關辦理完成移轉登記，需要一段作業時間，因此6月許多官方數據都還是反映疫情前的熱絡市況，包括6月的移轉統計、房貸數量等統計，數據都並未轉弱，一直到7月的移轉棟數才看出疫情下的市場急凍狀況。
北市7月建物買賣移轉棟數為1937棟，移轉跌破兩千棟，月減35%且年減33%，新北市則是跌破五千棟，7月剩下4460棟，月減2成且年減27%，新北市的五股區、三重區、汐止區減少較多，影響主因除受中古屋市場交易減少外，五股區、汐止區新成屋移轉棟數減少也是原因之一。
桃園7月移轉為3011棟，月減29%且年減35%，台中市2657棟月減44%且年減35%，台南市2545棟，月減22%但年增13%，高雄市2981棟月減29%且年減18%。
曾敬德表示，7月移轉棟數已經開始反映疫情影響，預料下個月仍會反映疫情影響，持續呈現移轉棟數年減的狀態，只不過觀察市場實際交易狀況，7月已經明確感受到市場交易回溫，這波疫情對於房市影響最嚴峻的時間已過。