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iPhone太耐用「都怎麼壞的」？果粉答案一面倒：真的硬傷

▲一名網友好奇詢問「大家的iPhone都是怎麼壞的？」而引來果粉們曝光原因。（示意圖／翻攝Pixabay）
▲一名網友好奇詢問「大家的iPhone都是怎麼壞的？」而引來果粉們曝光原因。（示意圖／翻攝Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-08-02 17:53:23

近年來智慧型手機不斷發展，路上人手一機的情況相當普遍，不少科技大廠更是逐年推出不少新機，希望能藉此吸引消費者目光。不過，就有一名網友好奇詢問「大家的iPhone都是怎麼壞的？」而引來大批果粉們曝光真實原因。

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原PO於PTT八卦板上發文，無奈表示「iPhone真的很難用到壞掉！」他透露先前在大阪環球影城時，拜託日本人幫忙拿自己的iPhone拍獨照，對方卻意外手滑掉到地上，導致螢幕破裂，但手機功能仍都正常，因而讓他好奇詢問「不知道大家iphone是怎麼壞的呢？有沒有八卦呢？」

▲網友好奇詢問「大家的iphone都是怎麼壞的？」（圖／翻攝PTT）
▲網友好奇詢問「大家的iPhone都是怎麼壞的？」（圖／翻攝PTT）
問題一曝光，瞬間就引來網友討論，「不知道，用久就自然壞掉」、「說真的沒壞過，只是想換手機而已」、「沒有壞阿！整新後給長輩再戰N年」、「貴就會珍惜小心用，便宜貨隨便摔」、「壞不了，iPhone 6 plus 父母還在用」。

然而，不少果粉們都指出「電池」是最大換機原因，直言「每一支都是用到電池膨脹到把殼撐壞」、「電池掛點」、「電池是硬傷」、「基本就都是電池衰退到受不了才換」、「電池發爐啊！超可怕」、「電池續航力變差」。

不過，仍有鄉民分享不同因素，「每一支都是螢幕爆炸，也剛好好幾年順便換新」、「6s，靜音開關接觸不良」、「愈更新就會愈慢，不更新但是app又不能用」、「螢幕裂過兩次了，一次是嚕貓想幫他拍照摔到...」、「變慢就換」。（編輯：陳雅雲）

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