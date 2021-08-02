X MEN傳染鏈再+1確診　陳其邁：父親節南北移動有風險

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潘炤穎也表示，感謝疾管署協助，因而了解到整起群聚案件指標個案在北部聚會的接觸狀況，溯源疫調證實，指標個案的北部密切接觸者確診，所以感染源應是透過南北移動導致擴散，目前在高雄的這起群聚案，包括案15725、15741、15744、15770、15804分成3圈匡列，共計匡列403人，除了5名確診者外，其他人的PCR檢測都是陰性。
陳其邁說，這起群聚在高雄從一開始的案15725陸續一路溯源，發現到1名指標個案抗體出現舊感染的反應，接著查出指標個案在7月1到4日曾參加北部的「X MEN」聚會，經CDC轉知新北市政府，確認指標個案在「X MEN」聚會中的密切接觸者也確診，由此可看出高雄群聚感染的源頭是來自於北部「X MEN」聚會的群聚感染，這些感染者的年齡層相對較低，大概都只有30多歲左右，活動力也較強，因南北移動隨之而來的風險也就比較高。
陳其邁強調，接下來父親節馬上要到了，從母親節、端午節到父親節，都有同樣的南北移動帶來的風險，但現在南北移動還是有一定風險，建議若有非同住的訪客能免則免，若真的有必要進行南北移動，回家也務必戴上口罩，除非在自己房間才能脫口罩，才能確保家人不會受到感染。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。