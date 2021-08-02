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X MEN傳染鏈再+1確診　陳其邁：父親節南北移動有風險

▲高雄市長陳其邁說明感染溯源過程。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市長陳其邁說明感染溯源過程。（圖／高雄市政府提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-08-02 18:14:58

高雄COVID-19疫情趨緩，已經停開兩天的防疫記者會，因為今天新增1名確診案例，高市府也發出臨時通知下午3點再召開記者會說明，高雄市長陳其邁指出，這起案例是延續日前的北部「X MEN」到高雄造成的群聚感染，是在匡列隔離期間發病；而父親節即將來臨，陳其邁也說，南北移動仍有風險，如果真有必要，在家也務必戴上口罩。

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高雄市衛生局簡任技正潘炤穎指出，新增個案為全國案號15804，為本國籍30多歲男性，7月26日下午4點曾到友人（案15770）住處聚會直到晚間9點半，案15770在7月29日確診後即進行疫調，在7月30日晚間11點多將案15804匡列為居家隔離對象，直到7月31日傍晚始聯繫上案15804到醫院採檢，並在8月1日經醫院通知PCR檢驗結果為陽性確診，CT值只有16.7。

▲個案15725、15741、15744、15770、15804，以及指標個案的發病及活動史。（圖／高雄市政府提供）
▲個案15725、15741、15744、15770、15804，以及指標個案的發病及活動史。（圖／高雄市政府提供）
潘炤穎也表示，感謝疾管署協助，因而了解到整起群聚案件指標個案在北部聚會的接觸狀況，溯源疫調證實，指標個案的北部密切接觸者確診，所以感染源應是透過南北移動導致擴散，目前在高雄的這起群聚案，包括案15725、15741、15744、15770、15804分成3圈匡列，共計匡列403人，除了5名確診者外，其他人的PCR檢測都是陰性。

▲個案15725、15741、15744、15770、15804的接觸者分三圈匡列，一共匡了403名接觸者。（圖／高雄市政府提供）
▲個案15725、15741、15744、15770、15804的接觸者分三圈匡列，一共匡了403名接觸者。（圖／高雄市政府提供）
陳其邁說，這起群聚在高雄從一開始的案15725陸續一路溯源，發現到1名指標個案抗體出現舊感染的反應，接著查出指標個案在7月1到4日曾參加北部的「X MEN」聚會，經CDC轉知新北市政府，確認指標個案在「X MEN」聚會中的密切接觸者也確診，由此可看出高雄群聚感染的源頭是來自於北部「X MEN」聚會的群聚感染，這些感染者的年齡層相對較低，大概都只有30多歲左右，活動力也較強，因南北移動隨之而來的風險也就比較高。

陳其邁強調，接下來父親節馬上要到了，從母親節、端午節到父親節，都有同樣的南北移動帶來的風險，但現在南北移動還是有一定風險，建議若有非同住的訪客能免則免，若真的有必要進行南北移動，回家也務必戴上口罩，除非在自己房間才能脫口罩，才能確保家人不會受到感染。

▲新冠肺炎本土感染爆發累計確診14378例。（圖／NOWnews今日新聞製表，8月2日）
▲新冠肺炎本土感染爆發累計確診14378例。（圖／NOWnews今日新聞製表，8月2日）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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