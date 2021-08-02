LINE聊天室新功能上線！她實測喊「按上癮了」：超級可愛

人手一支智慧型手機的時代，通訊軟體已經不僅只是用來與他人聯繫，就連在職場與社交方面也相當依賴通訊軟體的便利與即時性。而近幾年通訊軟體LINE成為台灣民眾普遍喜愛使用的社交管道，有著各式各樣貼圖可以使用，讓聊天情境十分生動。不過，日前就有一名女網友發現，LINE的聊天室更新了實用的小功能，讓她不禁玩上癮同時也直呼「超級可愛」。

我是廣告 請繼續往下閱讀

這名女網友在社群論壇《Dcard》上分享了與好友們的對話截圖，更開心表示自己今天更新之後聊天室就出現了只要長按訊息就能回應表情符號的功能，得知消息後也立刻在群組內與朋友們實測，雖然目前只有六款表情讓原PO直呼可惜，但文章曝光後也讓網友們覺得方便又可愛，更有網友笑稱「終於可以敷衍回了」、「終於有了！」。

▲原PO和好友實測後不禁興奮喊按上癮了。（圖／翻攝自Dcard）

事實上根據LINE最新更新版本訊息，用戶只要更新到11.11.0（含）以上或最新版本，即可顯示聊天室表情符號。只要「長按」訊息框就能點選反映當下心情的表情符號，且對方或群組成員都不會收到相關通知，無須擔心打擾到其他人，可盡情針對單一則訊息表達感受。

而若想針對一則訊息點選表情符號，只要在該訊息框上「長按」即可，「再次長按」訊息框則可更換、或取消剛剛點的表情符號。此外，若想看群組成員都回覆了什麼表情符號，只要輕點訊息框下方回覆的表情符號，即可看到大家的回應。這項新功能於今日陸續釋出於LINE iOS 與 Android版本，用戶更新LINE到 11.11.0（含）以上或最新版本，即可顯示聊天室表情符號。（編輯：楊智傑）