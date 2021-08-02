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假貼圖別下載！詐騙集團「蹭奧運」詐財　專家急曝4手法

▲東京奧運讓全台的民眾看得熱血沸騰，但卻有詐騙集團利用假貼圖等方式，騙取個資。（示意圖／翻攝pixabay）
▲東京奧運讓全台的民眾看得熱血沸騰，但卻有詐騙集團利用假貼圖等方式，騙取個資。（示意圖／翻攝pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-08-02 18:39:32

2020東京奧運進行至今，中華隊已經拿下2金4銀4銅佳績，締造我國奧運史上最佳紀錄，也讓全台的民眾看得熱血沸騰。不過，就有詐騙集團看準民眾熱衷奧運賽事，利用各種手法欺騙個資，其中還有最難防範的「免費貼圖」，因此提醒民眾務必提高警覺，以免個資遭不當騙取濫用。

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根據資安業者《趨勢科技》統計，今年7月已為全球攔截逾1億筆的惡意網址，其中包括東京奧運開幕迄今，與奧運相關的惡意網址就高達上萬筆。詐騙集團會利用的手法有「假訊息、假貼圖、偽裝免費線上看奧運直播的釣魚網站，甚至還有『假冒戴資穎遭狹持』的詐騙簡訊」，都是搶搭奧運的時事話題，讓民眾降低警戒心。

▲詐騙集團利用「奧運」，推出慶祝選手勝利的免費假貼圖，藉邀請民眾轉傳贈送親友騙取個資。（圖／趨勢科技提供）
▲詐騙集團利用「奧運」，推出慶祝選手勝利的免費假貼圖，藉邀請民眾轉傳贈送親友騙取個資。（圖／趨勢科技提供）
《趨勢科技》表示，假貼圖是最難以防範的，也是偽裝指數最高的詐騙類型，而關於奧運的貼圖有「國旗正飄揚 台灣No.1」國旗貼圖、「世界球后戴資穎勇闖金牌戰」、「奧運黃金羽球麟洋配」等，藉邀請民眾轉傳贈送親友，得以騙取個資。此外，也發現因父親節將近，有打著感謝父親名義的「父親節蠟筆小新の爸爸野原廣志」和「慶祝降二級 媽祖防疫貼圖」等詐騙貼圖，也正被快速散播。

《趨勢科技》指出，民眾一旦點擊假貼圖，不但拿不到免費的，還可能被犯罪分子不著痕跡的加入LINE好友，等待時機改頭換面後佯裝熟人進行二次詐騙。而除了假貼圖之外，詐騙集團也打造假冒的線上轉播串流平台，聲稱提供線上即時轉播服務，要求使用者付費進行金錢詐騙。

▲詐騙集團還架設假的賽事轉播平台，聲稱可提供即時轉播服務，藉以向民眾收費，或暗中下載並安裝惡意廣告程式。（圖／趨勢科技提供）
▲詐騙集團還架設假的賽事轉播平台，聲稱可提供即時轉播服務，藉以向民眾收費，或暗中下載並安裝惡意廣告程式。（圖／趨勢科技提供）
或是在使用者點擊假的賽事轉播平台網址連結後，於未經同意或未知的狀況下，暗中在使用者的裝置上下載並安裝惡意廣告程式，讓使用者裝置暴露於風險之中。因此也呼籲民眾支持並使用合法轉播平台觀看奧運賽事，切勿隨意點選可疑與來路不明的連結，避免裝置中毒與個資外洩的資安風險。

最後也建議民眾，在收到免費貼圖下載資訊時，可先至「LINE貼圖小舖」確認是否的確有此免費下載貼圖。而面對陌生的LINE帳號提出好友加入邀請時，可以檢視帳號名稱旁邊的盾牌顏色，官方帳號認證的為「綠色盾牌、深藍色盾牌」，一般帳號則是「灰色」，加入好友前應審慎考慮，才能避免落入詐騙陷阱。（編輯：許智超）

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