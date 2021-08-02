假貼圖別下載！詐騙集團「蹭奧運」詐財　專家急曝4手法

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假訊息、假貼圖、偽裝免費線上看奧運直播的釣魚網站，甚至還有『假冒戴資穎遭狹持』的詐騙簡訊

▲詐騙集團利用「奧運」，推出慶祝選手勝利的免費假貼圖，藉邀請民眾轉傳贈送親友騙取個資。（圖／趨勢科技提供）

國旗正飄揚 台灣No.1

世界球后戴資穎勇闖金牌戰

奧運黃金羽球麟洋配