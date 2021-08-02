吊扇「大又廢」給人壓迫感？行家爽曝2優勢：用快20年了
台灣夏季炎熱，不少民眾除了會打開冷氣涼爽一番，還會拿出電扇等用品，加速幫忙加速冷房循環。不過，就有女網友好奇詢問「有人家裡還有吊扇嗎？」表示自己對吊扇只有大又廢，且給人壓迫感的印象。然而，就有內行人立馬抖出2大優勢，大推直喊「非常好用！」
編輯中心/綜合報導
2021-08-02 18:53:36
原PO於PTT WomenTalk板上發文，表示小時候在舊家就有裝設吊扇，但她坦言「老是覺得它很大又很廢，吹出來的風一點都不涼，而且給我的頭頂壓迫感很大XD」，但她本以為現今普遍都改用循環扇，卻驚見友人家中還有吊扇。
原PO解釋「朋友家也不舊，讓我『吊扇是被時代淘汰產物』的觀念改觀，跟吊扇道歉一鞠躬」。不過，這便讓她好奇「有人家還在用吊扇的嗎？吊扇還是很好用嗎？到底會不會掉下來啊？真的很恐怖」。
問題一曝光，網友們紛紛搖頭直呼，「以前的學校有，覺得滿可怕」、「有欸，拉的時候如果角度不對，整個扇葉還會傾斜，很恐怖」、「頭頂真的會有壓迫感」、「吊扇就是垃圾，家裡有小孩千萬不要買小孩子不小心用拉繩，弄到電扇非常危險，另外就是無法清潔」、「身為家裡有兩座吊扇燈的人，這很適合判斷有沒有地震XD」、「感覺吊扇轉久晃一晃燈就會掉下來」。
不過，就有內行大讚吊扇「不佔空間」且「涼快」2大優勢，直言「超好用！不用垂電扇電線被掃地機糾纏，怕的人不要裝在人正頭上就好了，是說你也不會一直站在正下方阿」、「不佔空間，很實用啊」、「有，風超強」、「吊扇超好用的啊！商場內也是用超大吊扇」、「現在很多新型是很有設計感又輕巧的吊扇，我們裝的是用遙控器設定，非常好用」、「挑高夠吊扇無存在感」、「我家吊扇快20年了，還正常」。（編輯：陳雅雲）